Возможен конфликт с Трампом: западные политологи оценили нового лидера Южной Кореи

В июне 2025 года Южная Корея вступила в новую эру, избрав на пост президента Ли Чжэ Мена — политика, который сам себя называет «прагматиком» и сторонником национальных интересов, а не жестким приверженцем идеологических или традиционных союзов. Его приход к власти ознаменовал возможное изменение курса в отношениях с ключевыми международными игроками, особенно с США, Китаем и Северной Кореей.
Южнокорейских политик Ли Чжэ Мен неоднократно подчеркивал, что его деятельность основывается на прагматизме и национальных интересах. В ходе предвыборной кампании он старался развеять опасения, что его курс может ослабить традиционный военный союз Сеула с США, называя его «основной осью нашей дипломатии». Однако, одновременно он заявил о необходимости более сбалансированных отношений с другими крупными державами, особенно с Китаем, что вызывает опасения у Вашингтона.
Ли ясно дал понять, что Южная Корея не должна «класть все яйца в одну корзину» и должна избегать зависимости от одного союзника. Он подчеркнул, что страна должна укреплять свои позиции, развивая сотрудничество с Китаем, при этом сохраняя стратегический альянс с США. Такой подход, по мнению аналитиков, может стать причиной конфликта с администрацией Трампа, которая продолжает настаивать на жесткой позиции в отношении Китая и требует от своих союзников более активного участия в сдерживании Пекина.
Несмотря на заявления о необходимости баланса, Ли Чжэ Мен не скрывает, что для него важен союз с США. Он неоднократно называл его «краеугольным камнем» внешней политики Южной Кореи. Однако, в то же время, он выражает желание снизить зависимость страны от американской военной поддержки и расширить сотрудничество с Китаем.
Согласно мнению западных политологов, такого рода дипломатические решения вызывают опасения у Трампа и его сторонников, которые считают, что Южная Корея должна придерживаться более жесткой позиции по отношению к Китаю и Северной Корее, а также выполнять свои обязательства по финансированию американской военной базы. В частности, Трамп критиковал сумму, которую Южная Корея платит за размещение американских войск, и даже рассматривал возможность вывода части контингента.
«Трамп и его администрация придерживаются жесткой линии в отношении Китая и Северной Кореи, требуя от союзников более активных действий по сдерживанию этих стран, — оценивают специалисты. — В то же время Трамп критиковал Южную Корею за недостаточные расходы на оборону и даже рассматривал возможность вывода американских войск. В случае, если Ли Чжэ Мен продолжит курс на более независимую политику и снизит зависимость от США, это может привести к конфликту с Трампом, который видит в этом угрозу своим интересам и стратегии».
По оценкам политологов, внутри Южной Кореи, особенно среди консерваторов, существует опасение, что политика Ли Чжэ Мена может ослабить союз с США и снизить оборонный потенциал страны.