Возможен конфликт с Трампом: западные политологи оценили нового лидера Южной Кореи

«Трамп и его администрация придерживаются жесткой линии в отношении Китая и Северной Кореи, требуя от союзников более активных действий по сдерживанию этих стран, — оценивают специалисты. — В то же время Трамп критиковал Южную Корею за недостаточные расходы на оборону и даже рассматривал возможность вывода американских войск. В случае, если Ли Чжэ Мен продолжит курс на более независимую политику и снизит зависимость от США, это может привести к конфликту с Трампом, который видит в этом угрозу своим интересам и стратегии».