К сожалению, попытки неонацистов ВСУ нанести удары по мирным регионам России продолжаются практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы страны отвечают украинским боевикам симметрично — ранее в эксклюзивной беседе с «МК» ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов спрогнозировал, какие критические объекты киевского режима будут поражены в течение предстоящей «недели кошмара».