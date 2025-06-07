Министерство обороны отчиталось об успешном уничтожении 36 воздушных беспилотников боевиков ВСУ в ночь на 7 июня. Подробности приведены в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно имеющейся информации, с 00:00 по 07:16 российские подразделения противовоздушной обороны отразили налет дронов киевских неонацистов на Калужскую область и столичный регион.
Также дежурные силы ПВО ликвидировали БПЛА радикалов ВСУ в небе над Брянщиной, Смоленщиной и Курщиной.
Отмечается, что для атаки боевики применили дроны самолетного типа.
К сожалению, попытки неонацистов ВСУ нанести удары по мирным регионам России продолжаются практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы страны отвечают украинским боевикам симметрично — ранее в эксклюзивной беседе с «МК» ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов спрогнозировал, какие критические объекты киевского режима будут поражены в течение предстоящей «недели кошмара».