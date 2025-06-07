WP: Маск уже проиграл войну против Трампа

«Вероятно, что Илон Маск в силу своего богатства, думал, что он может быть невосприимчив к этой политической реальности. Как мы видели, пререкания с президентом, который привез его в Вашингтон, вылились в ярость и обвинения, и теперь, если даже альянс Трампа и Маска не полностью разрушился, то, несомненно, он разломлен», — говорится в материале.