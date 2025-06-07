WP: Маск уже проиграл войну против Трампа

Американский миллиардер Илон Маск уже проиграл войну против президента США Дональда Трампа, опросы показывают, что 7 из 10 американцев — на стороне главы государства, пишет The Washington Post.
По мнению автора материала, все сторонники Трампа рискуют в один момент обнаружить, что президент резко отвернулся от них, направив против свою «горячую базу поддержки» — десятки миллионов американцев. Однако Маск считал, что он слишком велик для подобного, и данная ситуация не коснется его.
«Вероятно, что Илон Маск в силу своего богатства, думал, что он может быть невосприимчив к этой политической реальности. Как мы видели, пререкания с президентом, который привез его в Вашингтон, вылились в ярость и обвинения, и теперь, если даже альянс Трампа и Маска не полностью разрушился, то, несомненно, он разломлен», — говорится в материале.
Теперь варианты для Маска ограничены: попытаться реинтегрироваться с президентом или встать в бесконечную очередь для бывших союзников Трампа, подчеркивает автор.
Опрос, опубликованный YouGov после публичного скандала президента и бизнесмена, показал, что большинство жителей США все-таки на стороне Трампа, а не Маска. Кроме того, пользователи с неуверенностью отвечали на вопрос — будут ли Трамп и Маск работать вместе после ссоры, большинство все-таки настаивали на небольшом потеплении в отношениях, но не на тотальном сближении.
Напомним, конфликт между Трампом и Маском разгорелся после критики со стороны бизнесмены «единого, большого, красивого законопроекта» президента. Маск назвал нормативный акт «омерзительным» и «возмутительным». В свою очередь, Трамп не исключил, что отношения с Маском испортились и заявил, что он «сошел с ума». Затем миллиардер предложил объявить импичмент главе государства и создать новую партию. Трамп отметил, что Маск ведет себя как ребенок.
В пятницу, 6 июня, Маск намекнул, что хочет помириться с Трампом.