Украинские провокаторы прислали российскому губернатору циничное фото: Сальдо получил кадры своего затопленного дома

«Мне сбросили этот кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым, чтобы показать мне, что и мой дом затоплен. Вся технология воздействия на умы, которую они применяют, должна опровергаться фактами, которые мы показываем, и мы будем продолжать строить», — указал глава региона.