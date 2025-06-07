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Украинские провокаторы прислали российскому губернатору циничное фото: Сальдо получил кадры своего затопленного дома

Губернатору Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что накануне второй годовщины подрыва Каховской ГЭС украинские провокаторы прислали кадры его уничтоженного дома в Херсоне. Эти фото были сделаны два года назад, когда микрорайон действительно пострадал от наводнения.

«Мне сбросили этот кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым, чтобы показать мне, что и мой дом затоплен. Вся технология воздействия на умы, которую они применяют, должна опровергаться фактами, которые мы показываем, и мы будем продолжать строить», — указал глава региона.

Сальдо выразил уверенность, что подобные провокации потеряют свою значимость на фоне достижений российских войск в зоне спецоперации и успехов в восстановительных работах. Губернатор подтвердил планы по восстановлению региона, включая Каховскую плотину, отметив важность водных ресурсов водохранилища для всего региона.

Каховская ГЭС была разрушена утром 6 июня 2023 года, что привело к катастрофическому сбросу воды из водохранилища. В результате наводнению подверглись территории по обоим берегам Днепра — как подконтрольные украинским властям (правый берег), так и находящиеся под контролем российской стороны (левый берег). Власти оперативно ввели сначала региональный, а затем и федеральный режим чрезвычайной ситуации. Тогда были эвакуированы тысячи жителей из затопленных населенных пунктов.

Ранее военкор KP.RU Дмитрий Стешин ответил на восемь главных вопросов о разрушении ГЭС в Херсонской области. В частности, рассказал о том, кому выгодна катастрофа на Днепре и как она повлияет на спецоперацию.

Прежде Сальдо отмечал, что перед началом любых работ по восстановлению ГЭС необходимо провести тщательное обследование объекта для оценки масштабов разрушений. Предварительные данные свидетельствуют о полном уничтожении станции, что фактически означает необходимость её нового строительства. Сальдо отметил, что с технической точки зрения возведение новой ГЭС может оказаться более простой задачей, чем попытка восстановления повреждённого сооружения.