Хищная «птица» стала добычей: расчет комплекса ПВО уничтожил истребитель ВСУ

Опасность атак с воздуха на линии соприкосновения не снижается. Средств противовоздушной защиты очень всотребованы. Против дронов, самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет противника наши военные эффективно используют ЗРК — зенитные ракетные комплексы. Они прикрывают войска на линии соприкосновения и защищают мирные поселения.
В Минобороны сообщили об успешно выполненной расчетом комплекса «Бук-М3» группировки «Центр» боевой задаче: уничтожен украинский истребитель на Красноармейском направлении. Бойцы рассказали, с какими целями им приходится ежедневно иметь дело, и как удалось сбить столь «крупную дичь».
ЗРК средней дальности работает на дистанцию до 70 километров. Поразить может любую цель, летящую со скоростью до трех километров в секунду, одновременно отслеживает до 36 объектов. В связке с комплексами малой и большой дальности создает крепкий барьер от воздушных угроз.
Ракет у «Бука» по шесть на одной самоходной пусковой установке. Они-то и есть главный «козырь» этой техники. Способны при подлете донаводиться на цель. Вероятность попадания — 99,9%.
— Комплекс сопровождает цель сам. Мы производим пуск, и ракета гарантированно направится к объекту. Захватывать вручную его уже не нужно. Из других плюсов — дальность полета ракеты. И, конечно, мобильность: как-никак, нам часто приходится менять огневые позиции, — говорит начальник расчета Антон.
Он добавил, что часто им приходилось иметь дело с наиболее опасными целями. На счету зенитчиков беспилотники «Байрактар», снаряды «Хаймарсов», крылатые ракеты «Шторм шэдоу» и «Атакмс». Не хочется гадать, куда бы пришелся удар, если бы их не сбили наши «противовоздушники». Теперь к списку пораженных целей добавился истребитель МиГ-29. По словам военных, самолет в их зоне ответственности уже некоторое время нервировал их, как назойливая муха.
Истребитель шустрый — на высоте достигает скорости почти 2500 километров в час. Но для «Бука» уловимый. Самолет старался хитро держаться поодаль. Его видели на радаре, но подлетать в зону поражения тот не решался. Задумка это украинского командования или же ошибка летчика, он все-таки рискнул «пересечь черту» и приблизился к нашему комплексу. Бойцы использовали момент и выпустили ракету. Вот так неосторожная хищная «птица» сама стала добычей.
— Где-то полтора часа мы были на боевом дежурстве. Подловили. Я еще самолетов не сбивал — это мой первый. Впечатления незабываемые, — поделился старший оператор расчета Азамат.
Механик-водитель комплекса Владимир добавляет, что во время работы никогда нельзя забывать и о мерах предосторожности. Машина работает по воздушным целям, но это вовсе не значит, что сама на 100 процентов в безопасности. Поэтому расчет «Бука» активно взаимодействует с другими комплексами и средствами разведки, и на одном месте «не засиживается».