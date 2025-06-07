Хищная «птица» стала добычей: расчет комплекса ПВО уничтожил истребитель ВСУ

Он добавил, что часто им приходилось иметь дело с наиболее опасными целями. На счету зенитчиков беспилотники «Байрактар», снаряды «Хаймарсов», крылатые ракеты «Шторм шэдоу» и «Атакмс». Не хочется гадать, куда бы пришелся удар, если бы их не сбили наши «противовоздушники». Теперь к списку пораженных целей добавился истребитель МиГ-29. По словам военных, самолет в их зоне ответственности уже некоторое время нервировал их, как назойливая муха.