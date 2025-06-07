Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции

«Этот меморандум был, как известно, частью черноморской инициативы, и он до сих пор действует, осталось немного времени, мы проводили и до сих пор продолжаем консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам. Естественно, консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — сказал Вершинин.