Михаил Котюков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента РФ

Глава государства подчеркнул, 2025 год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно чётко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий. Ключевая задача — ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом.