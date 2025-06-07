Михаил Котюков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Участники обсудили запуск новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
Особое внимание уделили национальным проектам, призванным укреплять технологический суверенитет страны. Их подготовку курирует комиссия Госсовета РФ по технологическому лидерству, которую возглавляет губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Глава государства подчеркнул, 2025 год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно чётко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий. Ключевая задача — ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом.
«Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол. Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом. И, конечно, помогало делать жизнь наших граждан удобнее и комфортнее», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент отметил высокие достижения российских инженеров и конструкторов в области беспилотных систем, которые признаны одними из самых передовых в мире, а также уникальные достижения соотечественников в космической отрасли. Профильный национальный проект по космосу подготовлен и стал одной из тем обсуждения в рамках Совета.
В краевом правительстве отмечают, что, по мнению экспертов, именно у Красноярского края есть огромный потенциал для того, чтобы стать драйвером новой космической программы России. В регионе выстроено эффективное взаимодействие науки, промышленности и образования в этой сфере, что позволяет создавать передовые космические технологии, готовить высококвалифицированные кадры и решать стратегические задачи российской космонавтики.
Также участники заседания обсудили реализацию национальных проектов «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Беспилотные авиационные системы».