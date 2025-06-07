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Выяснилось, что Украина поставляет террористам африканской страны дроны

Украина, как рассказал RT сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр, предоставляет террористам этой страны дроны.

Украина, как рассказал RT сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр, предоставляет террористам этой страны дроны.

Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, Киев помогает суданским террористам наносить удары по объектам инфраструктуры страны.

«Украинцы начали оказывать помощь данной группе 7−8 месяцев назад», — сказал Мухаммад Ас-Сирр.

Повстанцам, по его словам, сложно было самим применять такую технологию, что «подчёркивает глубокую вовлечённость» Украины в конфликт в Судане.