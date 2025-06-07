В Харькове ночью прогремело более 50 взрывов

Напомним, днём ранее, 6 июня российские войска провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. По данным военкоров, в операции, в частности, участвовали беспилотные летательные аппараты, выполняющие роль дронов-камикадзе, ракетные комплексы «Искандер-М» для нанесения тактических ударов, а также стратегическая авиация в лице бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных крылатыми ракетами Х-101.