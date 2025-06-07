Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Соответствующий пост появился на сайте раиса республики.
По словам Минниханова, Сабантуй является одним из самых ярких и любимых национальных торжеств татарского народа. Это не просто праздник завершения весенне-полевых работ, но и важный символ трудолюбия, уважения к традициям и культурного единства.
Глава региона выразил глубокое уважение земледельцам и труженикам села, чьими усилиями обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и всей страны. Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.