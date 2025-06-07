Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй

Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Соответствующий пост появился на сайте раиса республики.

По словам Минниханова, Сабантуй является одним из самых ярких и любимых национальных торжеств татарского народа. Это не просто праздник завершения весенне-полевых работ, но и важный символ трудолюбия, уважения к традициям и культурного единства.

Глава региона выразил глубокое уважение земледельцам и труженикам села, чьими усилиями обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и всей страны. Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.