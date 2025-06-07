Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026

«Узбекистан впервые в своей истории квалифицировался на чемпионат мира по футболу ФИФА, став одной из первых азиатских команд, получивших путевку на ЧМ-2026. От имени всей футбольной общественности позвольте поздравить Вас и весь узбекский народ с этой заслуженной и исторической квалификацией. Искренние поздравления адресую Вам, Вашему правительству, Ассоциации футбола Узбекистана, игрокам, тренеру, всему персоналу, менеджменту, а также, конечно, страстным болельщикам», — написал он.