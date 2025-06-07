Джанни Инфантино поздравил Шавката Мирзиёева с выходом Узбекистана на ЧМ-2026

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступило письмо от главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
В своем письме глава ФИФА поздравил Шавката Мирзиёева и весь узбекский народ с этой заслуженной квалификацией. Он отметил, что Узбекистан стал одной из первых азиатских команд, получивших путевку на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в трех странах.
«Узбекистан впервые в своей истории квалифицировался на чемпионат мира по футболу ФИФА, став одной из первых азиатских команд, получивших путевку на ЧМ-2026. От имени всей футбольной общественности позвольте поздравить Вас и весь узбекский народ с этой заслуженной и исторической квалификацией. Искренние поздравления адресую Вам, Вашему правительству, Ассоциации футбола Узбекистана, игрокам, тренеру, всему персоналу, менеджменту, а также, конечно, страстным болельщикам», — написал он.
Джанни Инфантино пожелал Узбекистану наилучших успехов на чемпионате мира ФИФА 2026 года.
Напомним, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.
Матч, который состоялся 5 июня на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 завершился со счетом 0:0.
Таким образом, сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.