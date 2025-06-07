Стало известно, кому республиканцы симпатизируют в конфликте Трампа и Маска

Примерно 6 из каждых 10 сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском встали на сторону главы Белого дома, что следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для Daily Mail.
В проведенном опросе 59% республиканцев заняли сторону президента и только 12% выбрали миллиардера, говорится в публикации.
Вместе с тем 28% респондентов так и не смогли определиться с выбором в день проведения опроса. Он проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей.
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