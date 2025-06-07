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Калифорния отказывается платить налоги Вашингтону: Трамп взбесил штат одним шагом

Губернатор Калифорнии Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться платить налоги.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом возмутился сокращением федерального финансирования штата. Он заявил, что в таком случае регион может вовсе отказаться платить налоги.

В пятницу, 6 июня телекомпания CNN внезапно сообщила о планах Белого дома по сокращению финансирования Калифорнии. Тогда подчеркивалось, что американская администрация хочет урезать штату различные субсидии, а также отказать в ряде грантов. Такие меры сразу вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Поэтому спустя день, 7 июня, на связь вышел губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он возмутился инициативой Белого дома и даже пригрозил, что при таком сценарии Калифорния может вовсе отказаться платить налоги Вашингтону.

«Мы платим налогов на $80 млрд больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать — прим.ред.), Дональд Трамп», — обратился Ньюсом к президенту США.

Впрочем, едва ли у Трампа сейчас есть время на разбирательства с Калифорнией. Тем более, что вовсю полыхает его скандал с предпринимателем Илоном Маском. Когда-то они были соратниками, а теперь обвиняют друг друга едва ли не во всех грехах. Бизнесмен даже заявляет, что американский лидер был связан с обвиненным в растлении малолетних Джеффри Эпштейном.