Калифорния отказывается платить налоги Вашингтону: Трамп взбесил штат одним шагом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом возмутился сокращением федерального финансирования штата. Он заявил, что в таком случае регион может вовсе отказаться платить налоги.
В пятницу, 6 июня телекомпания CNN внезапно сообщила о планах Белого дома по сокращению финансирования Калифорнии. Тогда подчеркивалось, что американская администрация хочет урезать штату различные субсидии, а также отказать в ряде грантов. Такие меры сразу вызвали неоднозначную реакцию в обществе.
Поэтому спустя день, 7 июня, на связь вышел губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он возмутился инициативой Белого дома и даже пригрозил, что при таком сценарии Калифорния может вовсе отказаться платить налоги Вашингтону.
«Мы платим налогов на $80 млрд больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать — прим.ред.), Дональд Трамп», — обратился Ньюсом к президенту США.
Впрочем, едва ли у Трампа сейчас есть время на разбирательства с Калифорнией. Тем более, что вовсю полыхает его скандал с предпринимателем Илоном Маском. Когда-то они были соратниками, а теперь обвиняют друг друга едва ли не во всех грехах. Бизнесмен даже заявляет, что американский лидер был связан с обвиненным в растлении малолетних Джеффри Эпштейном.