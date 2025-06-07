Калифорния отказывается платить налоги Вашингтону: Трамп взбесил штат одним шагом

Впрочем, едва ли у Трампа сейчас есть время на разбирательства с Калифорнией. Тем более, что вовсю полыхает его скандал с предпринимателем Илоном Маском. Когда-то они были соратниками, а теперь обвиняют друг друга едва ли не во всех грехах. Бизнесмен даже заявляет, что американский лидер был связан с обвиненным в растлении малолетних Джеффри Эпштейном.