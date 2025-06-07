ВСУ пытались уничтожить собственных бойцов в ДНР, сдавшихся в плен

По словам российского бойца, они придумали рискованный план, чтобы обмануть вражеские дроны. Когда прилетели «мавик» (дрон-разведчик) и FPV-дрон, они выбрали пленного, который был готов сотрудничать, и отправили его помахать возле радиостанции, притворившись, что у него проблемы со связью. В итоге, вражеский FPV-дрон по ошибке атаковал своих же минометчиков. Пленному повезло, он успел вернуться.