Дон подписал соглашение с Араратской областью Армении

Соглашение дает развитие торгово-экономических связей, научно-техническое партнерство, культурный и гуманитарный обмен, а также социальное взаимодействие. По словам врио губернатора Ростовской области, этот договор станет новым этапом в наших отношениях. Он напомнил, что между муниципалитетами Ростовской области и Армении уже действуют пять соглашений о побратимстве.