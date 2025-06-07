Дон подписал соглашение с Араратской областью Армении

На X Российско-Армянском межрегиональном форуме состоялось знаковое событие для Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал важное соглашение о сотрудничестве с Араратской областью Армении. Об этом сообщили в региональном правительстве 6 июня.
Соглашение дает развитие торгово-экономических связей, научно-техническое партнерство, культурный и гуманитарный обмен, а также социальное взаимодействие. По словам врио губернатора Ростовской области, этот договор станет новым этапом в наших отношениях. Он напомнил, что между муниципалитетами Ростовской области и Армении уже действуют пять соглашений о побратимстве.
Подписание прошло в рамках диалога городов-побратимов, где обсуждались перспективы совместных проектов. По словам участников форума, такое межрегиональное сотрудничество открывает новые возможности для бизнеса, науки и культурного обмена между двумя странами.