Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дон подписал соглашение с Араратской областью Армении

Ростовская область расширяет сотрудничество с Арменией.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

На X Российско-Армянском межрегиональном форуме состоялось знаковое событие для Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал важное соглашение о сотрудничестве с Араратской областью Армении. Об этом сообщили в региональном правительстве 6 июня.

Соглашение дает развитие торгово-экономических связей, научно-техническое партнерство, культурный и гуманитарный обмен, а также социальное взаимодействие. По словам врио губернатора Ростовской области, этот договор станет новым этапом в наших отношениях. Он напомнил, что между муниципалитетами Ростовской области и Армении уже действуют пять соглашений о побратимстве.

Подписание прошло в рамках диалога городов-побратимов, где обсуждались перспективы совместных проектов. По словам участников форума, такое межрегиональное сотрудничество открывает новые возможности для бизнеса, науки и культурного обмена между двумя странами.