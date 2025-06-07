Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Telegram-канале.
В ходе переговоров Саидов передал приветствие от президента Шавката Мирзиёева и подчеркнул значимость укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.
«Выражаем искреннюю благодарность Премьер-министру Индии Е. П. Нарендре Моди за прием. Передали самые теплые приветствия от Президента Узбекистана Е. П. Шавката Мирзиёева», — говорится в сообщении.
Саидов отметил, что прошедшая встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей.
По его словам, между двумя государствами отмечен огромный потенциал во всех сферах сотрудничества.
«Будем тесно координировать по линии министерств иностранных дел для достижения еще более ощутимых результатов», — заключил глава узбекского МИД.