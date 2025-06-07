Китай против Тайваня: нападет ли Пекин на мятежную провинцию

Китай повысил уровень готовности к возможному «внезапному удару» по Тайваню до максимального. Об этом пишет международное издание Financial Times со ссылкой на источники в минобороны Тайваня. По данным издания, в состояние готовности приведены китайская военная авиация, десантные подразделения и новая ракетная система, способная поразить любую точку на острове. Кроме того, газета пишет о «стремительном развитии» китайского флота. Быть ли войне? Выясняла «ВМ».
На Тайване — предвоенная истерика. Согласно Financial Times, опросившей тайваньских и американских чиновников и экспертов, китайские ВВС и ракетные войска после подготовки теперь могут «переходить к военным операциям в любое время».
Ворвутся объединенными силами?
Представители минобороны Тайваня заявили изданию:
— Десантные войска КНР проходят постоянную подготовку вблизи портов отправления. Кроме того, в состояние готовности приведены подразделения армейской авиации, которые могут быть десантированы на Тайвань, и новая ракетная система, способная поразить любую точку на острове. Уже сейчас китайские военные самолеты заходят в опознавательную зону ПВО Тайваня более 245 раз в месяц. Для сравнения: пять лет назад таких полетов было менее десяти в месяц. Кроме того, самолеты КНР пересекают линию посреди Тайваньского пролива 120 раз в месяц, из-за чего некогда проходившая здесь неофициальная граница стирается.
Тайваньские военные крайне встревожены: китайские ВВС «расширили свой боевой радиус» за счет новых истребителей J-10, J-11, J-16 и J-20, которые могут долететь до Тайваня с внутренних баз в Китае без дозаправки на побережье. Кроме того, для помощи авиации теперь используется самолет-заправщик Y-20.
Конфликт Трампа и Маска: причины и последствия.
FT также пишет о «стремительном развитии» китайского флота. По словам представителя минобороны США, «вокруг Тайваня постоянно находятся около десяти кораблей китайских ВМС и береговой охраны. Они могут развернуть блокаду острова буквально в течение нескольких часов».
— А наибольшего успеха Народно-освободительная армия Китая (НОАК) добилась в "разработке и интеграции совместной ударной огневой кампании, — заявил FT представитель министерства обороны США.
Кстати, в феврале глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро заявил:
— Близок момент, когда под «фиговым листком учений» будет скрываться подготовка КНР к нападению на Тайвань.
Американский министр обороны Пит Хегсет, в свою очередь, в марте подписал документ «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». В «руководстве» сказано, что вооруженные силы США переориентируются на сдерживание «захвата Тайваня Китаем». Дональд Трамп тоже не остался в стороне: в марте он раскритиковал Тайвань за недостаточное инвестирование в собственную оборону. И призвал тратить до 10 процентов своего ВВП на военную готовность.
— Это колоссальная цифра! В уставе НАТО, например, записано, что расходы государств-членов на военные нужды должны быть не ниже двух процентов. Россия, ведущая военные действия, тратит на оборону 6,8 процента ВВП. США — 3,4 процента. Израиль, воюющий непрерывно, — 8,8. 10 процентов для Тайваня — это мировой рекорд! — пояснил военный эксперт, член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин. — По сути, Трамп говорит: Тайвань на пороге войны.
Очень напоминает провокацию.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обращает внимание на любопытный факт.
— Еще несколько лет назад аналитики Пентагона не раз и не два на разных уровнях заявляли: Китай по мощи своих ВМС догонит Штаты к 2025 году. А к 2027-му при нынешних темпах роста армии и флота станет первой в мире военной державой, — рассказывает Ростислав Владимирович. — А если Китай первый, то война с ним, по сути, бесполезна: он все равно победит. Да, ядерный потенциал США выше. Но после обмена ядерными ударами от Штатов мало чего останется, поэтому вариант атомной войны не рассматривается. И вот наступил 2025-й. Китай по силе военно-морского флота со США сравнялся. И тут же начались вопли, что он вот-вот нападет на Тайвань. Очень похоже, что Штаты буквально провоцируют этот конфликт — чтобы иметь возможность за Тайвань «вступиться», начать против Китая морскую вой ну и вместе с союзниками победить — пока это еще можно сделать.
Игорь Забелин считает, что конфликт на море между Китаем и США — вместе с их союзниками — вполне реален.
— На материк американцы не полезут. Они будут реализовывать «японский», середины прошлого века, сценарий. Флот, авиация, война на островах, но — без высадки в густонаселенную местность, ибо потери сразу станут огромными. В 1945-м, чтобы принудить Японию к миру, Штаты сбросили на нее две ядерные бомбы, — напомнил эксперт. — С Китаем они так не поступят, потому что КНР ответит симметрично. Но морские сражения будут. Тайвань станет лишь поводом.
По мнению эксперта, цель США — организовать военно-морскую блокаду Китая.
— Логика простая: Китай и Тайвань вступают в конфликт. США под лозунгом «защитим маленького» вводят антикитайские санкции. Они будут блокировать ввоз в Китай нефти, газа, продовольствия и вывоз готовой продукции, — рассуждает Игорь Забелин. — Надо понимать, что большая часть китайской торговли — морская. Да, есть сухопутные коридоры через Россию, но Транссиб уже сейчас сильно перегружен, через него много не «пропихнешь». Можно возить через Пакистан и Иран, но иранский логистический путь, я думаю, США всячески постараются закрыть, дав поблажки по реализации иранской ядерной программы. Остается Средняя Азия, но ее логистические возможности тоже весьма ограничены. В любом случае, без морского транзита китайская экономика, которая максимально зависит от экспорта и импорта — ведь сам Китай только фабрика, быстро придет в упадок. Что США и нужно.
Ростислав Ищенко считает, что конфликт «Китай — Тайвань» очень быстро станет крупным и международным.
— США, по сути, уже сформировали антикитайскую коалицию. Помимо Тайваня, в нее войдут многие страны, имеющие с Китаем территориальные споры, — пояснил эксперт.
Прежде всего в коалицию войдут Филиппины — они с Китаем не могут поделить рифы и острова в Южно-Китайском море: уже доходило до военного конфликта. С Японией никак не решается проблема принадлежности острова Сенкаку. Есть территориальные споры с Вьетнамом и Индией, но они, как считает Ищенко, участниками конфликта не станут.
— Ими будут прежде всего сателлиты США, где у них есть военные базы, — Филиппины, Япония, Южная Корея. Плюс еще в 2021 году США создали на Тихом океане аналог НАТО: «партнерство в сфере безопасности» с участием Австралии и Великобритании — AUKUS. Сам Пекин, кстати, расценивает его как антикитайское, — пояснил Игорь Забелин.
Эксперт убежден: на Тайване войны не будет.
— Тайвань — крупнейший производитель микрочипов. От производимой на острове продукции критически зависят и Китай, и США, поэтому, условно, «бомбить Тайвань» никому не выгодно, — считает Игорь Забелин. — Тем не менее Китай, если его вынудят, вполне может решиться на наземную операцию. Например, для того, чтобы взять заводы под контроль и одновременно использовать остров как базу для своего флота и авиации. Зачем ему «прилеты» по материковому Китаю? Хотите воевать за Тайвань — по нему и стреляйте. Но стрелять по Тайваню и бомбить остров — это очень плохая для США и союзников картинка. Плюс мировой «микрочиповый кризис», который тоже никому не нужен.
Попытка отвлечь внимание.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, рассуждает:
— Нападение Китая на Тайвань и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики — шаг не самый логичный. Ну высадились, начали войну, разрушили остров, где производится нужный им товар, получили кучу санкций. А зачем? Чтобы что? Мне кажется, публикации о подобной «готовности напасть» — это попытка отвлечь внимание. Дело в том, что страны Европы и США сняли все ограничения на удары по России дальнобойными ракетами. Мы уже давно предупреждали — в частности, Германию с ее «Таурусами», что подобное снятие ограничений — это казус белли, повод к войне. И что мы теперь считаем себя вправе бить по территории стран, которые дают ракеты и полетные задания для ударов ракетами по России. По сути, Европа окончательно вступила с Россией в войну. Но европейской публике говорить об этом нельзя — это может вызвать панику и, как следствие, протесты: «безумцы, что вы делаете?» Поэтому пусть думают о китайской агрессии, а не о европейской и возможном российском на нее ответе. Такой вот «перевод стрелок»: не смотрите сюда, смотрите туда!
Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев считает, что публикации о готовности Китая напасть — это провокация.
— Это не оценка, не осуждение, это определение жанра. Запад «прогревает» общественное мнение перед конфликтом Китая и Тайваня, — убежден эксперт. — Сам Китай нападать на Тайвань не собирается. Военная агрессия — не китайский жанр. Да, Китай резко увеличил свою армию и флот. Они значительно сильнее, чем были еще даже пять лет назад. Но китайское руководство четко понимает: напав на Тайвань, оно будет воевать не с Тайванем, а со США — первой морской державой. Ну и зачем это Китаю надо? А вот Трампу военный конфликт очень даже нужен.
Как пояснил эксперт, причин сразу несколько. Первая и главная — растущая мощь Китая: и экономическая, и политическая, и военная. Китай — главный соперник США. Причем, в отличие от Штатов, он мощь не теряет, а наращивает. Вторая причина: США важно убедить мир, что они еще мировой гегемон. На Украине, в военном конфликте с Россией, это не получилось. Поэтому Трамп быстро «отыграл назад»: это воевали не США, а Байден, поэтому и проиграла не страна, а старый маразматик, и вообще Штаты с Россией не воюют. Причина третья: меняется ситуация на самом Тайване — все больше тайваньцев хотят быть китайцами.
— Это 50−80 лет назад, когда материковый коммунистический Китай был крайне бедной страной с минимальным политическим и экономическим весом, считать себя тайваньцем было намного круче, чем китайцем. Больше того: даже в ООН Китай представляли именно тайваньцы — настоящими китайцами считались они. Но времена изменились. Теперь Китай — не бедная крестьянская страна, где работают за чашку риса, а сверхдержава с ядерным оружием. Там высокий уровень жизни, там технологические новшества, — рассказывает Дмитрий Анатольевич. — И посольство США уже не в Тайбее, столице Тайваня, а в Пекине! И большинство тайваньцев совершенно справедливо рассуждают: так не пора ли нам влиться в богатую, преуспевающую, уважаемую в мире страну? Зачем нам быть во всех смыслах слова островом, если можно стать частью целого? Заодно и жить не так страшно будет: кто на нас нападет, если мы сами — Китай? На оборону можно не тратиться — пусть это Пекин делает.
Сейчас, как пояснил эксперт, не хотят быть частью Китая только тайваньские элиты. Понять их можно: здесь они во главе хоть и частично признанного, но государства, а в Китае, если повезет, будут главами провинции.
— Сейчас тайваньские элиты напоминают членов Политбюро времен позднего СССР. Да, они консерваторы, да, они за сохранение существующего порядка, да, они «не хотят поступиться принципами». Но они скоро умрут, — пояснил Дмитрий Журавлев. — И им на смену придут более современные люди.
Тем не менее, как считает эксперт, война между Тайванем и материковым Китаем весьма вероятна. Она может случиться в результате провокаций, на которых США собаку съели.
— Ну, например, кто-то обстреляет китайский военный корабль. Китайские моряки ответят. «Ответ» тут же попадет в западные СМИ под заголовком «Китай атаковал Тайвань». И все. США, «защищая Тайвань», начнут военно-морскую блокаду Китая, — пояснил Дмитрий Журавлев. — А западные СМИ напишут: ну вот видите — мы же говорили, мы же предупреждали. И публика поверит: ну да, как предполагали, так и случилось.
Игорь Забелин уточняет:
— Не исключаю, что разрешение бить дальнобойными ракетами по всей территории России — в том числе со стороны США — стало одновременно еще и подготовкой к войне с Китаем. Во-первых, нас предупреждают — не надо помогать КНР, а то и к вам быстро прилетит.
Во-вторых, если какую-то помощь мы все-таки окажем, то запускать ракеты реально начнут — не зря Украина в последние недели все активнее тестирует нашу систему ПВО с помощью целой армады беспилотников. В-третьих, последние заявления Трампа свидетельствуют: европейцы уже практически убедили его вернуться в антироссийскую коалицию. Но это значит, что и он заручился их поддержкой в конфликте против Китая: просто так Трамп ничего не отдает. Эксперты сходятся во мнении: большая война с участием Китая и Тайваня, может, и не начнется. Но силы, желающие ее развязать, есть.
И они сделают все возможное, чтобы конфликт поскорее состоялся.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Марков, директор Института политических исследований:
— Я не думаю, что Китай нападет на Тайвань — ему это невыгодно. Начнем с того, что у Тайваня, даже если его никто не поддержит, — вполне приличная современная армия, оснащенная лучшим в мире оружием. Второй момент: за Тайвань могут заступиться США и их союзники, и тогда у Китая большие проблемы. Третья и, пожалуй, главная причина — Китаю нужен Тайвань как экономическая жемчужина, а не как поле битвы и разрушенный остров. По этому, я считаю, Китай будет долго ждать, чтобы прибрать Тайвань к рукам. Но — не военной силой. При этом, надо понимать, публикации в западной прессе об «агрессивных намерениях Китая» тоже появляются неспроста. На Западе есть люди, крайне заинтересованные в создании «глобального НАТО». Проще говоря — в укрупнении существующего альянса, который мог бы претендовать на контроль за всем миром. Вот публику и пугают Китаем.
СПРАВКА.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), через Южно-Китайское море ежегодно проходит мировая торговля на сумму 3,3−3,8 триллиона долларов США, что составляет треть (!) мировой морской торговли. При этом 80 процентов импорта энергоносителей Китая и 39,5 процента от общего объема торговли Китая тоже проходит через Южно-Китайское море. Государства, на него претендующие, заинтересованы в сохранении или приобретении прав на рыбные запасы, разведку и потенциальную эксплуатацию сырой нефти и природного газа на морском дне различных частей Южно-Китайского моря. Но больше всего они заинтересованы в стратегическом контроле над важными судоходными путями. Кто в Южно-Китайском море главный, тот и контролирует развитие всей ЮгоВосточной Азии, включая, разумеется, и ее бесспорного лидера — Китай.
Между тем в Тайване еще в марте назвали сроки возможного китайского вторжения на остров.