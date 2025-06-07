Китай против Тайваня: нападет ли Пекин на мятежную провинцию

— Нападение Китая на Тайвань и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики — шаг не самый логичный. Ну высадились, начали войну, разрушили остров, где производится нужный им товар, получили кучу санкций. А зачем? Чтобы что? Мне кажется, публикации о подобной «готовности напасть» — это попытка отвлечь внимание. Дело в том, что страны Европы и США сняли все ограничения на удары по России дальнобойными ракетами. Мы уже давно предупреждали — в частности, Германию с ее «Таурусами», что подобное снятие ограничений — это казус белли, повод к войне. И что мы теперь считаем себя вправе бить по территории стран, которые дают ракеты и полетные задания для ударов ракетами по России. По сути, Европа окончательно вступила с Россией в войну. Но европейской публике говорить об этом нельзя — это может вызвать панику и, как следствие, протесты: «безумцы, что вы делаете?» Поэтому пусть думают о китайской агрессии, а не о европейской и возможном российском на нее ответе. Такой вот «перевод стрелок»: не смотрите сюда, смотрите туда!