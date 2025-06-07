Премьер-министр отметил темпы модернизации здравоохранения в Челябинской области

На заседании выступил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что по президентской программе по модернизации первичного звена здравоохранения на Южном Урале планируются работы, касающиеся 98 объектов: 80 из них обновят, а ещё 18 будут построены с нуля.