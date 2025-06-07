Премьер-министр отметил темпы модернизации здравоохранения в Челябинской области

Главными вопросами в повестке дня значились новые национальные проект, которые направлены на достижение стратегических целей развития до 2030 года с возможностью пролонгации действия нацпроектов до 2036 года.
В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул важность национальных проектов как одного из важнейших инструментов формирования и построения будущего страны. Кроме того, глава государства отметил консолидирующую роль национальных проектов для достижения целей в сферах демографии, экологии, повышения благосостояния граждан и цифровизации.
«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно чётко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны», — отметил президент.
С докладом о промежуточных результатах реализации нацпроектов в регионах России выступил председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Особенно подробно премьер-министр остановился на проект «Продолжительная активная жизнь».
В рамках этого проекта будет проведена масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, откроется порядка 4 тысяч отделений медицинской помощи и 55 стационаров для постоянного ухода за нуждающимися гражданами.
«В Свердловской, в Челябинской областях созданы ФАПы, а также участковые больницы, врачебная амбулатория в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметил конкретные примеры премьер-министр.
На заседании выступил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что по президентской программе по модернизации первичного звена здравоохранения на Южном Урале планируются работы, касающиеся 98 объектов: 80 из них обновят, а ещё 18 будут построены с нуля.
«Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры область не знала даже в советские годы», — подчеркнул глава региона.