Аналитик доступно объяснил, почему объединение оппозиции в Молдове может остановить узурпацию власти

В прошлом году я не собирался идти голосовать на президентских выборах, потому что не видел в этом смысла. Такой смысл появился, когда кандидатом в президенты выдвинули Александра Стояногло. По сути, он стал общим кандидатом от оппозиции — во втором туре точно. Стояногло выиграл выборы в Молдове, но их результат перевернули за счет манипуляций на зарубежных участках.