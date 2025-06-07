Аналитик доступно объяснил, почему объединение оппозиции в Молдове может остановить узурпацию власти

Объединение оппозиции на предстоящих парламентских выборах создаст эффект политической гравитации, притягивающей избирателей, станет противоядием против страха, насаждаемого действующей властью, а главное — выступит полюсом правды, который противостоял бы той тотальной лжи, на «фундаменте» которой стоит эта власть.
В прошлом году я не собирался идти голосовать на президентских выборах, потому что не видел в этом смысла. Такой смысл появился, когда кандидатом в президенты выдвинули Александра Стояногло. По сути, он стал общим кандидатом от оппозиции — во втором туре точно. Стояногло выиграл выборы в Молдове, но их результат перевернули за счет манипуляций на зарубежных участках.
Сегодня я не знаю, если пойду голосовать на парламентских выборах 28 сентября.
Таких неопределившихся избирателей очень много. Многие вообще никому не верят — полностью разочаровались в политиках.
Смысл пойти и проголосовать может появиться, если возникнет реальная крупная сила, которая будет в состоянии бросить вызов действующей власти.
В отличие от президентских выборов, на парламентских нет второго тура. Все решается в один день. Проиграв выборы, можно потом махать после драки кулаками, искать и назначать крайних — но это уже ничего не изменит.
Все останется так, как есть — попрание Конституции и законов, подчинение режиму всех институтов государства, цензура, бедность, долги, милитаризация, русофобия.
Ряд авторитетных юристов-конституционалистов, включая бывших членов Конституционного суда, считают, что речь идет ни много ни мало о нарушении 2-й статьи Основного закона, то есть об узурпации власти.
Самым трагическим последствием такой политики стало исчезновение самого народа. С 2020 года, когда к власти пришли сначала нынешний президент, а затем и ее политическая партия, вследствие массовой эмиграции и превышения смертности над рождаемостью население Молдовы сократилось на четверть миллиона — на 10 процентов. Кому нужно государство без людей?
Важно, чтобы для той части общества, которая не согласна с происходящим, появилась надежда на перемены. Такую надежду может дать объединение оппозиции.
Под оппозицией имеются в виду не разные вариации на тему так называемой европейской интеграции, а совершенно другой полюс — за Молдову.
Понятно, что и эти выборы будут очень грязными, нечестными, несправедливыми. Это будет профанация выборов. Как и в прошлом году, мы опять увидим море лжи, манипуляций, фальсификаций, подавления прав оппозиции.
Для действующей кишиневской власти и их зарубежных покровителей не существует никаких правил. Как показывает опыт соседней Румынии, эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы удержать власть. Они не могут — и не хотят — проводить честные выборы.
Они будут нарушать (уже нарушают) закон, как им заблагорассудится — без зазрения совести использовать административный ресурс, не допускать и снимать с выборов всех, кто им не нравится, — и всё это при полном попустительстве и покровительстве Европейского Союза.
Против лома нет приема — если нет другого лома.
Объединение оппозиции могло бы стать тем инструментом, который поможет провести честные выборы, выбьет из рук власти тот самый лом, которым эта власть крушит все вокруг.
Люди хотят объединения оппозиции. Они ждут объединения от лидеров оппозиции.
Чтобы избиратели видели и понимали: есть две главные силы, которые сошлись на выборах по принципу «стенка на стенку».
Объединение оппозиции создаст эффект политической гравитации, когда граждане, которые хотят перемен, будут поддерживать один большой блок уже потому, что он самый сильный, и у него самые большие шансы на выборах.
Такое объединение станет противоядием против страха, который насаждается властью в качестве главной опоры своего проекта (точнее — анти-проекта). Тут и запугивание тем, что «без PAS люди перестанут получать пенсии», и страшилки про «войну на границе», которая якобы неизбежно придет и в Молдову, если власть поменяется, и банальное политическое устрашение оппозиции уголовными делами.
Но самое главное: объединение оппозиции могло бы стать тем полюсом правды, который противостоял бы той тотальной лжи, на «фундаменте» которой стоит действующая власть.
Если избиратели поймут, что в бюллетене для голосования есть всего два главных конкурента, представляющие два разных проекта, для многих станет ясно, что это и есть реальный выбор, а все остальные участники гонки — не более, чем «гарнир» к главном «блюду».
Смысл таких выборов и такого выбора будет ясен: или все остается, как есть, и Молдова продолжает катиться в пропасть, или положение дел начинает меняться к лучшему.
Дело за малым — за объединением оппозиции.
Дмитрий Чубашенко, traditia md.