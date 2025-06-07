Первый год Вячеслава Федорищева: одна страна — одни герои

В первом материале цикла статей об итогах 1-го года работы нового губернатора мы изучали динамику развития промышленности, меры поддержки и какие инвестиции привлекались в областную экономику.
Опыт Самарской области в сфере поддержки бойцов СВО признан образцовым. Регион выстраивает комплексную и долгосрочную систему, в центре которой — забота о человеке и возвращение к мирной жизни с максимальной поддержкой на всех этапах.
«Мы делаем всё, чтобы наши бойцы и их семьи чувствовали заботу на каждом этапе — от фронта до возвращения к мирной жизни», — отмечает губернатор Вячеслав Федорищев.
В регионе реализуется масштабная комплексная программа социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Сегодня действует более 40 мер поддержки, охватывающих финансовую, медицинскую, психологическую и профессиональную сферы.
Финансовая помощь включает единовременные выплаты участникам СВО, получившим ранения, в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Дополнительно предоставляется 201 тыс. рублей на установку газового оборудования в домах.
Освобождены от транспортного налога участники СВО и их супруги за 2022−2024 годы. Родители освобождаются от оплаты за детский сад, а дети участников обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.
Предусмотрена бесплатная передача земельных участков или возможность получения денежной компенсации вместо участка. Также оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь.
В октябре 2024 года начала действовать социальная карта «Zа Победу!» для членов семей участников СВО, а с 2025 года — и для самих бойцов. Она предоставляет право на бесплатный проезд в транспорте региона.
Работа по поддержке воинов и членов их семей ведется совместно с региональным отделением федерального фонда «Защитники Отечества».
В 2025 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт первый центр психологической помощи «Сердце воина», а также 12 кабинетов в разных районах.
Центры предлагают помощь в формате «одного окна». Одновременно ведется работа по адаптации жилья для инвалидов, включая бойцов СВО.
Матвей Мартемьянов, ветеран СВО, участник программы «Школа героев»:
"Из мер социальной адаптации участников СВО в Самарской области, я думаю, наиболее востребованы и эффективны меры по медицинскому сопровождению, особенно для тех, кто получил ранения. Психологическая адаптация, трудовая интеграция, так как именно достойный труд помогает человеку реализовать себя и чувствовать уверенность в себе и своем будущем.
Боевой опыт помогает адаптироваться к жизни в регионе, формируя дисциплину и организованность, необходимые для успешного ведения бизнеса, управления проектами и карьерного роста. Люди, прошедшие службу, умеют планировать свою деятельность, расставлять приоритеты и рационально распределять ресурсы, что положительно сказывается на эффективности труда.".
Медицинская помощь участникам СВО в самарском регионе включает углубленную диспансеризацию и реабилитацию. Особое внимание уделяется учреждению «Сергиевские минеральные воды», где с применением передовых технологий проходит восстановление бойцов.
Роботизированные комплексы, тренажеры с виртуальной реальностью, индивидуальные программы и работа мультидисциплинарной команды помогают восстановиться даже после тяжелейших травм.
Более 1700 человек уже прошли реабилитацию. В 2025 году ожидается, что санаторий примет еще 100 ветеранов.
Психологическая поддержка ветеранов также развивается — центры «Сердце воина» будут открываться в городах с населением свыше 5 тыс. человек. Они не только оказывают помощь, но и помогают с трудоустройством и адаптацией к мирной жизни.
Запущен проект «Школа героев», продолжение федеральной программы «Время героев». Цель — подготовка бойцов к службе в органах власти и на предприятиях.
Первый выпуск состоялся в мае 2025 года. Участники получили дипломы о профпереподготовке, уже начали работу в госструктурах и реализуют социальные проекты.
В июне в Самарской области стартовал второй призыв «Школы героев» — к учебе приступили еще 45 участникво СВО.
Денис Михайлин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, общественный советник губернатора Самарской области, советник главы городского округа Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и их семей:
"Хочу подчеркнуть, что решение Вячеслава Андреевича Фёдорищева о введении института заместителей глав муниципалитетов по вопросам поддержки участников СВО стало важным, ключевым шагом. Особенно эффективно, когда такие должности занимают сами бывшие участники боевых действий — как в Тольятти, Волжском, Ставропольском и других районах. Их личный опыт, профессиональные связи и понимание проблемы позволяют оперативно решать актуальные для участников СВО и членов их семей вопросы.
С такими специалистами у нас налажено тесное взаимодействие, многие из них — члены нашей организации. Мы активно сотрудничаем как с органами власти, так и с другими заинтересованными структурами, работая сообща ради эффективной поддержки военнослужащих и ветеранов.".
В регионе создан сайт «Самара — работа для СВОих», где собрано более 6 тыс. вакансий, в том числе для людей с ОВЗ, без опыта, с гибким графиком. Работает система персональных кураторов, клубы «Работа для СВОих», проводится профобучение и оказывается поддержка при открытии бизнеса.
Кроме того, Самарская область стала первым регионом, где ветераны СВО участвуют в любительских командах по следж-хоккею при профессиональных клубах ЦСК ВВС и «Лада».
Регион регулярно отправляет гуманитарную помощь бойцам: дроны, тепловизоры, бронеавтомобили и спецтехнику. Только за последний год передано свыше 1000 БПЛА, 27 единиц спецтранспорта, отопительные печи, маскировочные сети. Поддержка осуществляется напрямую по заявкам от воинских частей.
В Самаре регулярно формируют и отправляют гуманитарные грузы для жителей Курской области и новых регионов.
За 2024 год Самарская область оказала значительную помощь в восстановлении подшефного города Снежное в Донецкой Народной Республике, обеспечив ремонт 83 объектов различного назначения. Среди них — образовательные учреждения, культурные центры, медицинские организации и другие социально важные сооружения.
Кроме того, регион передал в Снежное более 100 тысяч сеянцев сосны для возобновления пострадавших в результате боевых действий лесных массивов.
На 2025 год запланировано продолжение работ по восстановлению городской инфраструктуры — будет отремонтировано не менее 50 ключевых объектов.
За последние месяцы гуманитарную помощь из Самарской области направляли разные организации, волонтёры и предприятия.
Например, партия «Единая Россия» отправила стройматериалы, продукты на длительное хранение, воду, теплые вещи, одеяла и предметы гигиены для людей, которые вынужденно оставили свои дома.
В декабре 2024 года общественная палата региона организовала сбор в рамках акции «Своих не бросаем». В пункт назначения ушли тёплые вещи, постельное бельё, бытовая химия, консервированные продукты и даже новогодние подарки.
20 мая из Самары также ушла машина с шестью тоннами помощи — продуктами, гигиеническими принадлежностями и вещами для временных пунктов приёма.
Особо масштабной была акция 4 марта 2025 года: Поволжская ассоциация судоходных предприятий под руководством самарского завода «Нефтефлот» отправила сразу три фуры с 60 тоннами гуманитарного груза.
Ещё один конвой был отправлен 1 мая. Его собрали силами профсоюзов, общественной палаты, предприятий, студентов и неравнодушных горожан.
Такие акции показывают, что многие готовы помогать тем, кто в этом нуждается, вне зависимости от расстояний.
Дмитрий Холин, гвардии подполковник, заместитель командира Познанского полка:
"Объем мер материальной поддержки от правительства области в сравнении с прошлыми годами меньше не стал, а по отдельным направлениям увеличился. Прежде всего это касается изделий которые повышают наш боевой потенциал: FPV-дроны, средства управления, техника повышенной проходимости. Росгвардия регулярно передает в войска партии охотничьих ружей, которые себя хорошо показывают для антидроновой защиты.
Радует, что количество волонтеров, кто прибывает к нам с гуманитарными миссиями, тоже растет.
Также стоит отметить, что местные власти в полном объеме выполняют социальные обязательства по поддержке участников спецоперации и членов их семей.
Отдельная благодарность медикам области. Медперсонал Волжской ЦРБ в постоянном контакте с медиками нашего полка, и помогают дистанционными консультациями и практической помощью.
Почему всё это так важно? Потому что это дает бойцам чувство нужности, понимание того, что их поддерживают, ждут и всегда готовы прийти на помощь.
Самарские волонтёры не только собирают помощь, но и делают многое другое: учат работать с дронами, поддерживают родных бойцов, отправляют тёплые вещи и другие необходимые предметы.".
Администрации городов и районов также активно участвуют в таких начинаниях. По инициативе жителей области организуются сборы маскировочных сетей, пошив спецодежды и отправка гуманитарных грузов.
Депутаты, общественные организации и просто неравнодушные люди регулярно объединяются для помощи фронту.
Молодёжь региона тоже не остаётся в стороне. Например, студенты постоянно принимают участие в акции «Корзина добра», собирая тёплые вещи, спальники и другие нужные предметы для бойцов.
Неоценимый вклад в общее дело Победы вносят и добровольческие организации. Отряд БАРС-15 Волжского войскового казачьего общества с первых дней специальной военной операции находится на передовой, выполняя боевые задачи на самых сложных и ответственных участках фронта.
Казачье подразделение отличается высокой выучкой, железной дисциплиной, боевым духом и чёткой организацией — пополнение для зоны СВО отправляется регулярно, ежемесячно.
Целью Самарской региональной общественной организации «САМБАТ» является всесторонняя поддержка бойцов, выполняющих боевые задачи. Добровольцы этого движения неоднократно выезжали в зону проведения СВО, оказывая помощь там, где она наиболее необходима.
При этом, в Самарской области суммы выплат воинам-контрактникам одни из самых высоких в стране. Так на 2025−2027 годы предусмотрена единовременная денежная выплата для этой категории военнослужащих составляет от 1 миллиона 245 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей, в зависимости от конкретной категории военнослужащего и условий его участия в специальной военной операции.
Такая системная работа не только помогает конкретным людям, но и укрепляет единство общества перед лицом общих вызовов.