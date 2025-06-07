Первый год Вячеслава Федорищева: одна страна — одни герои

При этом, в Самарской области суммы выплат воинам-контрактникам одни из самых высоких в стране. Так на 2025−2027 годы предусмотрена единовременная денежная выплата для этой категории военнослужащих составляет от 1 миллиона 245 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей, в зависимости от конкретной категории военнослужащего и условий его участия в специальной военной операции.