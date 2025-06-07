Задержания казахстанцев призывного возраста: Минобороны сделало заявление

В этой связи в ведомстве пояснили, что призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу.