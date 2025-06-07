Задержания казахстанцев призывного возраста: Минобороны сделало заявление

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны, в СМИ и социальных сетях распространяются видеоматериалы, касающиеся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления.
В этой связи в ведомстве пояснили, что призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу.
«Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт. Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством», — отметили в Минобороны.
В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность. Здесь призвали граждан соблюдать закон и воздерживаться от распространения недостоверной информации.