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Судьям военных судов за рубежом повысят оклады

Путин подписал закон о повышении окладов судьям военных судов за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении повышенных должностных окладов судьям военных судов за пределами РФ.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В настоящее время за пределами территории РФ дислоцируется пять военных судов: по одному в Армении, Молдавии и Таджикистане, два в Казахстане. Ранее, согласно законодательству, судьям и работникам судов в Казахстане были установлены должностные оклады с повышением на 50%, а для судей и работников остальных зарубежных военных судов такая либо иная мера социальной поддержки не была установлена. Подписанным законом устраняется соответствующий правовой пробел.

Кроме того, определяется, что размер выходного пособия, ежемесячного пожизненного содержания и ежемесячного денежного содержания по инвалидности указанным судьям будет определяться из расчета ежемесячного денежного вознаграждения, исчисленного без учета повышения должностного оклада на 50%.