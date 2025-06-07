Накануне парламентских выборов Министерство внутренних дел (МАИ) решило, что молдавской элите не нужны ни навыки, ни здравый рассудок, чтобы разгуливать с пистолетами, пишет Алексей Лунгу в своем ТГ-канале.
Новый законопроект освобождает президента, премьера, министров, депутатов, судей, прокуроров и даже боссов Центра по борьбе с «дезинформацией» от утомительных формальностей: курсов по обращению с оружием и — внимание! — проверок психического здоровья. По мнению МАИ, эти «исключительные личности» и так идеальны, чтобы вдохновлять доверие… с револьвером в кармане.
Но почему именно сейчас, на пороге выборов, чиновникам срочно понадобились стволы? Неужели они готовятся к предвыборному вестерну, где вместо дебатов будут перестрелки? Или это тонкий намёк избирателям: «Голосуйте правильно, а то…»? Вы представьте эту шайку вооружённых бюрократов, которые даже тест у нарколога завалят! По Кишинёву будут разгуливать «герои», чья психика не проверялась, а навыки стрельбы — плод просмотра голливудских боевиков! Если сегодня оружие без проверок, то завтра что? Права без экзаменов? Лицензия на управление боевым дроном?
Этот законопроект — не просто абсурд, а тревожный звоночек. Вместо прозрачных выборов и диалога с народом мы рискуем получить «элиту», которая будет «вдохновлять доверие» с помощью дула пистолета. Кишинёв превращается в декорации для вестерна, в своеобразный Техас, где вместо шерифа — вооружённый министр, а вместо салуна — парламент.
Граждане, держите бюллетени наготове, а заодно приглядитесь к бронежилетам — похоже, демократия в Молдове скоро станет делом повышенной опасности!
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Власти под давлением общественности передумали.
Власти Молдовы не будут вносить скандальные поправки в закон, который разрешал бы госслужащим владеть оружием без обучения и психиатрического заключения.