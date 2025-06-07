Мнение: Молдавские чиновники готовятся к выборам с пистолетами наготове!

Но почему именно сейчас, на пороге выборов, чиновникам срочно понадобились стволы? Неужели они готовятся к предвыборному вестерну, где вместо дебатов будут перестрелки? Или это тонкий намёк избирателям: «Голосуйте правильно, а то…»? Вы представьте эту шайку вооружённых бюрократов, которые даже тест у нарколога завалят! По Кишинёву будут разгуливать «герои», чья психика не проверялась, а навыки стрельбы — плод просмотра голливудских боевиков! Если сегодня оружие без проверок, то завтра что? Права без экзаменов? Лицензия на управление боевым дроном?