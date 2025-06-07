Председатель Краснодарского краевого суда объявил об отставке

Алексей Шипилов покидает пост председателя Краснодарского краевого суда. Об этом стало известно на совещании, которое состоялось накануне. На нем Шипилов сообщил коллегам о своей отставке и поблагодарил за совместную работу.



«Я благодарен каждому из вас за усердие, за ваш профессионализм, ответственность и неравнодушие. За шесть лет нам с вами удалось добиться хороших результатов. Уверен, вы успешно продолжите выполнять стоящие перед вами задачи. Я был очень рад работать с вами в одной команде», — цитирует Алексея Шипилова Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.



Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Алексей Шипилов награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».



Алексей Шипилов — уроженец Белгородской области, где окончил университет и работал в органах прокуратуры. В 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда Белгорода, спустя 3 года перешел в областной суд, который возглавил в 2010 году в возрасте 35 лет. В 2019 году Шипилов занял пост председателя Краснодарского краевого суда. До него главную судебную инстанцию региона на протяжение 15 лет возглавлял Александр Чернов.



Полномочия Алексея Шипилова в должности председателя Краснодарского краевого суда истекают 19 июня 2025 года.

