Алексей Шипилов покидает пост председателя Краснодарского краевого суда. Об этом стало известно на совещании, которое состоялось накануне. На нем Шипилов сообщил коллегам о своей отставке и поблагодарил за совместную работу.
«Я благодарен каждому из вас за усердие, за ваш профессионализм, ответственность и неравнодушие. За шесть лет нам с вами удалось добиться хороших результатов. Уверен, вы успешно продолжите выполнять стоящие перед вами задачи. Я был очень рад работать с вами в одной команде», — цитирует Алексея Шипилова Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Алексей Шипилов награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».
Алексей Шипилов — уроженец Белгородской области, где окончил университет и работал в органах прокуратуры. В 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда Белгорода, спустя 3 года перешел в областной суд, который возглавил в 2010 году в возрасте 35 лет. В 2019 году Шипилов занял пост председателя Краснодарского краевого суда. До него главную судебную инстанцию региона на протяжение 15 лет возглавлял Александр Чернов.
Полномочия Алексея Шипилова в должности председателя Краснодарского краевого суда истекают 19 июня 2025 года.
Председатель Краснодарского краевого суда объявил об отставке
Алексей Шипилов покидает пост, который занял шесть лет назад.
Алексей Шипилов покидает пост председателя Краснодарского краевого суда. Об этом стало известно на совещании, которое состоялось накануне. На нем Шипилов сообщил коллегам о своей отставке и поблагодарил за совместную работу.