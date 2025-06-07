Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Польские власти приняли решение продлить на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью, сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши на своей странице в социальной сети Х.
«Глава МВД подписал постановление о продлении срока действия буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после почти 372 дней действия данного режима число попыток нелегального пересечения границы снизилось примерно на 28%.
В МВД отметили, что постановление вступит в силу с воскресенья, 8 июня.
Буферная зона
Буферная зона на границе с Беларусью действует согласно постановлению польских властей, принятому в июне минувшего года. Позже срок ее действия несколько раз продлевался.
Зона охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На отрезке 44,55 километра зона на пребывание уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом отрезке, длиной 16,12 километра, она шире и составляет около двух километров. Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции.