Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

Документы по делу Эпштейна — это тысячи страниц протоколов, его записная книжка и видеозаписи, поступившие в распоряжение полиции в ходе расследования организованной им системы торговли несовершеннолетними. У общественности они вызывают живой интерес, поскольку в них называются имена влиятельных знакомых Эпштейна, которые могли быть и его клиентами.