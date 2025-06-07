Текслер остался вторым по влиятельности губернатором Урала

В группе с «очень сильным влиянием» также остался Руслан Кухарук (ХМАО). В группе с «сильным влиянием» «рокировка»: на четвёртое место в окружном рейтинге поднялся Денис Паслер (Свердловская область), а на пятое опустился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор Курганской области продолжает оставаться шестым по влиятельности губернатором Урала.