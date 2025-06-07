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Текслер остался вторым по влиятельности губернатором Урала

Агентство политических и экономических коммуникаций выпустило свежий рейтинг влиятельности глав субъектов федерации.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает региональный представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров, одним из самых ярких политических событий мая стали праймериз «Единой России».

На федеральном уровне был отмечен ряд отличившихся регионов. В частности, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что по абсолютному числу проголосовавших лидером стала Челябинская область.

Если говорить о позициях губернаторов УрФО в рейтинге, то самым влиятельным продолжает оставаться Александр Моор, глава Тюменской области. Второе место в окружном рейтинге осталось за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В группе с «очень сильным влиянием» также остался Руслан Кухарук (ХМАО). В группе с «сильным влиянием» «рокировка»: на четвёртое место в окружном рейтинге поднялся Денис Паслер (Свердловская область), а на пятое опустился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор Курганской области продолжает оставаться шестым по влиятельности губернатором Урала.