Текслер остался вторым по влиятельности губернатором Урала

Как отмечает региональный представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров, одним из самых ярких политических событий мая стали праймериз «Единой России».
На федеральном уровне был отмечен ряд отличившихся регионов. В частности, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что по абсолютному числу проголосовавших лидером стала Челябинская область.
Если говорить о позициях губернаторов УрФО в рейтинге, то самым влиятельным продолжает оставаться Александр Моор, глава Тюменской области. Второе место в окружном рейтинге осталось за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
В группе с «очень сильным влиянием» также остался Руслан Кухарук (ХМАО). В группе с «сильным влиянием» «рокировка»: на четвёртое место в окружном рейтинге поднялся Денис Паслер (Свердловская область), а на пятое опустился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор Курганской области продолжает оставаться шестым по влиятельности губернатором Урала.