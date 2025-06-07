Петрин: В Воронеже на месте турбазы «Колос» планируем возвести спорткластер

К администрации города поступило частное предложение от инвестора о создании единого пространства для любителей спорта и активного отдыха. В первую очередь, инвестор настроен на обновление здания со спортивным залом и трёхэтажного жилого корпуса. Также в план входит строительство открытых спортивных и детских площадок, установка гимнастических комплексов для занятий воркаутом и модульные дома.