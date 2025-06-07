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Петрин: В Воронеже на месте турбазы «Колос» планируем возвести спорткластер

В проект входит восстановление зданий, благоустройство территории с тропинками здоровья, создание открытых площадок для детей и взрослых, воркаут-зоны.

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Источник: АиФ Воронеж

В областном центре на месте турбазы «Колос», расположенной в районе Веневитинского кордона, планируется создать спортивно-рекреационный кластер. Об этом сообщил глава Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

К администрации города поступило частное предложение от инвестора о создании единого пространства для любителей спорта и активного отдыха. В первую очередь, инвестор настроен на обновление здания со спортивным залом и трёхэтажного жилого корпуса. Также в план входит строительство открытых спортивных и детских площадок, установка гимнастических комплексов для занятий воркаутом и модульные дома.

Кроме того, отдельно предполагается благоустроить всю территорию. В частности, будут организованы пешеходные дорожки общей протяжённостью полтора километра, которые станут частью «Тропы здоровья».

«Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, создание многофункционального пространства, адаптированного под занятия спортом, создание комфортных и безопасных условий для проведения тренировок и соревнований, обеспечение инфраструктуры для спортсменов», — отметил градоначальник.

При условии, если до 8 июля не появятся новые предложения, администрация заключит концессионное соглашение с инвестором на 39 лет. Сумма инвестиций составит примерно 115 миллионов рублей.