По-настоящему народный фестиваль: Беглов открыл сезон «Книжных аллей»

Фестиваль продлится до 8 сентября. «Книжные аллеи» работают ежедневно с 10:00 до 22:00, а творческие мероприятия проходят со среды по субботу. Всего в рамках сезона будет представлено более 10 тысяч книг — от бестселлеров до произведений петербургских авторов.