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По-настоящему народный фестиваль: Беглов открыл сезон «Книжных аллей»

На Малой Конюшенной улице 7 июня открылся XI сезон фестиваля «Книжные аллеи».

В этом году мероприятие проходит под девизом «Литературный город-сад» и обещает порадовать гостей не только литературными новинками, но и насыщенной культурной программой.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии и подчеркнул значение фестиваля для города и всей страны.

«За десять лет своего существования “Книжные аллеи” стали по-настоящему любимым фестивалем, народным и семейным. Они погружают жителей и гостей города в уникальную среду культурной столицы России, объединяют поколения, украшают летний Петербург», — отметил он.

По словам главы города, программа фестиваля разработана с учётом интересов разных возрастов.

«Мы составили программу “Книжных аллей” так, чтобы они были интересны людям любого возраста. А родители могли приобщить к чтению своих детей», — добавил губернатор.

Особое внимание организаторы уделили детской аудитории — впервые в истории фестиваля пройдёт специальная «Детская неделя» с театральными постановками, встречами с писателями и мастер-классами. Не обойдётся и без уже полюбившихся публике театральных и поэтических вечеров, а также музыкальных концертов.

Значимым событием этого сезона станет новая тематическая неделя «Достояние России», приуроченная ко Дню России 12 июня. В её рамках зрители увидят спектакль «Пишу кругами» от «Театра на Ланском», посвящённый Ольге Берггольц, и постановки о выдающихся деятелях отечественной культуры. Прозвучат народные песни в исполнении ансамблей и музыка, знакомая нескольким поколениям.

Год 2025 ознаменован также расширением партнёрских проектов. Планируется сотрудничество с Российским этнографическим музеем, продолжатся лекции и культурные акции с участием городских музеев.

Фестиваль акцентирует внимание на поддержке молодых талантов. По словам организаторов, поступило рекордное количество заявок от молодых авторов, театральных студий и художников. Многие из них впервые получат возможность представить свои работы широкой аудитории.

«Книжные аллеи» станут одной из площадок Международного фестиваля кукольных и синкретических театров КУКART, который пройдёт в конце июня и будет посвящён Михаилу Зощенко и Фёдору Достоевскому.

В рамках молодёжного литературного форума «Пространство Слова» состоится презентация монографии Марии Артюшенко «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России», а также дискуссия «Достоевский и его образы в современной духовной миссии» с участием Русской христианской гуманитарной академии и Союза писателей России.

Фестиваль продлится до 8 сентября. «Книжные аллеи» работают ежедневно с 10:00 до 22:00, а творческие мероприятия проходят со среды по субботу. Всего в рамках сезона будет представлено более 10 тысяч книг — от бестселлеров до произведений петербургских авторов.