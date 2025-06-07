Андрей Бочаров поручил создать современный речной порт в Волгограде

Губернатор отклонился от первоначального маршрута и осмотрел здание речпорта. В настоящее время в левой части здания имеется множество неиспользуемых помещений, которые постепенно ветшают и требуют внимания. Губернатор оценил текущее состояние этой локации и подчеркнул необходимость активных действий по возврату сооружений в муниципальную собственность. Учитывая планы по развитию речных перевозок, глава региона отметил, что новый городской речной порт должен соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.