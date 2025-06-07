Андрей Бочаров поручил создать современный речной порт в Волгограде

Губернатор отклонился от первоначального маршрута и осмотрел здание речпорта. В настоящее время в левой части здания имеется множество неиспользуемых помещений, которые постепенно ветшают и требуют внимания. Губернатор оценил текущее состояние этой локации и подчеркнул необходимость активных действий по возврату сооружений в муниципальную собственность. Учитывая планы по развитию речных перевозок, глава региона отметил, что новый городской речной порт должен соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.
Руководители региона и города оценили и состояние, как его называют, полуострова, напротив филармонии, в районе теплохода «Гаситель». Андрей Бочаров поставил задачу разработать концепцию благоустройства этой территории, чтобы создать комфортные условия для отдыха горожан с учетом особенностей акватории, где функционирует речной транспорт.
Напомним, что в ходе субботней рабочей поездки губернатор также заявил о начале нового этапа формирования единой набережной Волгограда, которая будет простираться от стадиона до микрорайона Тулака.