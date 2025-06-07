Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Балтфлоте прошли учения по уничтожению безэкипажных катеров

Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.

Качество жизни в вашем регионе

В Балтийском море прошли учения по уничтожению безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На начальном этапе учения экипаж катера «Моршанск» отработал алгоритм действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника. Экипажу удалось оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения.

В условиях массированной атаки «вражеских» БЭКов боевой расчет корабля также отработал способы ведения огня по секторам.

Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулемётов, ЗРК «Игла» и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.