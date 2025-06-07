На Балтфлоте прошли учения по уничтожению безэкипажных катеров

В Балтийском море прошли учения по уничтожению безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
На начальном этапе учения экипаж катера «Моршанск» отработал алгоритм действий по уничтожению нескольких БЭКов и БПЛА условного противника. Экипажу удалось оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения.
В условиях массированной атаки «вражеских» БЭКов боевой расчет корабля также отработал способы ведения огня по секторам.
Огонь велся по имитированным целям из крупнокалиберных пулемётов, ЗРК «Игла» и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.