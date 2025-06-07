Андрей Бочаров: центральную набережную продлят до Тулака в Волгограде

«Предложения по развитию прибрежной части областного центра прозвучали на встрече с молодежью, где обсуждалось формирование речного фасада города. В ходе реализации проектов важно создавать условия для привлечения частных инвестиций, чтобы создавались спортивные объекты, общепит, строилось жилье и гостиницы», — подчеркнул глава региона.
Для этого необходимо укрепить склон, чтобы можно было развивать дорожно-транспортную инфраструктуру. Таке нуждаются в замене инженерные сети и поврежденные железобетонные конструкции. Только после этого можно будет подойти к формированию новых объектов.
Также в рамках благоустройства территории предусмотрен ремонт стены Родимцева.