Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров: центральную набережную продлят до Тулака в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о начале благоустройства берега Волги от моста через реку до БК-31. Следующим этапом станет продление центральной набережной до студенческого кампуса на Тулака.

Качество жизни в вашем регионе

«Предложения по развитию прибрежной части областного центра прозвучали на встрече с молодежью, где обсуждалось формирование речного фасада города. В ходе реализации проектов важно создавать условия для привлечения частных инвестиций, чтобы создавались спортивные объекты, общепит, строилось жилье и гостиницы», — подчеркнул глава региона.

Для этого необходимо укрепить склон, чтобы можно было развивать дорожно-транспортную инфраструктуру. Таке нуждаются в замене инженерные сети и поврежденные железобетонные конструкции. Только после этого можно будет подойти к формированию новых объектов.

Также в рамках благоустройства территории предусмотрен ремонт стены Родимцева.