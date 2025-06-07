СИБ Молдавии усилит контроль над оппозиционерами, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии намерена усилить контроль в отношении более 30 оппозиционеров, чтобы «потушить» их активность в преддверии парламентских выборов, сообщает издание InsiderMoldova со ссылкой на источники в СИБ.
По данным источников издания, в СИБ имеется список гражданских активистов, который содержит имена более 30 человек, чью «политическую и общественную активность необходимо потушить» перед избирательной кампанией. Выборы в парламент назначены в Молдавии на 28 сентября.
Появление списка в СМИ и социальных сетях прокомментировал один из его фигурантов — председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, организатор автопробега 9 мая.
«Ничего нового, совершенно неинтересно! Если люди из этого списка “враги народа”, то я — паровоз! Чекисты сначала пугают себя, потом начальство. Получают на борьбу с “врагами” какие-то средства. Осваивают. Потом раздувают страшные истории, чтобы оправдать свою значимость и нужность», — написал Тулянцев на своей странице в соцсети Facebook *.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.