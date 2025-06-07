Губернатор МО Воробьев: при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье пострадали два человека

В результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Андрея Воробьева, ПВО за сутки уничтожила девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах ЦФО. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».