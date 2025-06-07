Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг

Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Гуцул.

Источник: Sputnik / Мирослав Ротарь

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задерживают жителей Гагаузской автономии, направляющихся на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул в административном центре Комрат, соответствующие видеокадры очевидцев опубликованы в близких к оппозиции Telegram-каналах.

На видео запечатлено, как правоохранительные органы останавливают транспорт и задерживают граждан на пути к центральной площади Комрата, где в 15.00 (совпадает с мск) пройдет митинг.

«Поступают сигналы, что полиция задерживает транспорт, следующий из Вулканешт (город на юге Молдавии, входит в Гагаузскую автономию — ред.) на митинг в Комрат», — отмечает Telegram-канал «Молдавская политика», ссылаясь на видеокадры очевидцев.

Ранее в регионе проходили акции протеста из-за действий центральных властей. Местное население обеспокоено ограничением автономных прав Гагаузии и давлением на избранное руководство региона.

Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии «Шор». Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.