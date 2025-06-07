Свыше 30 млрд тенге ежегодно выделяют на бесплатную стоматологическую помощь в РК

По данным МЗ РК, в 2024 году на оказание стоматологических услуг было выделено порядка 31,9 млрд тенге, из которых освоено 30 млрд 578 млн тенге.
— В 2023 году на оказание стоматологических услуг было выделено 32,1 млрд тенге. В 2025 году планом закупа на стоматологические услуги предусмотрено уже 37,8 млрд тенге. Договоры с поставщиками заключаются на количество услуг. За 2024 год было оказано более 6,3 млн стоматологических услуг, за 2023 год — более 7,4 млн услуг, — рассказали в ведомстве.
Данные имеются только с 2023 года, так как в предыдущие годы стоматологические клиники оказывали услуги по ОСМС через договора соисполнения с поликлиниками, а два года назад Фонд перешел на прямые контракты со стоматологиями.
Что ж, деньги на эти цели выделяются немалые. Но кто может на бесплатную стоматологию рассчитывать?
— Стоматологическую помощь можно получить в стоматологическом кабинете при поликлиниках, а также в частных стоматологиях, заключивших договор с ФСМС. Направление из поликлиники не требуется. С перечнем поставщиков стомуслуг можно ознакомиться на сайте Фонда, — пояснили в министерстве.
Как пояснили в МЗ РК, протезирование для пожилых людей в перечень не входит и осуществляется через средства накопительного пенсионного фонда. А вот что касается беременных — они, конечно, имеют право на получение стоматологической помощи как в экстренном, так и плановом порядке, но не всегда ее могут получить. Обусловлено это, разумеется, их положением и особенностями организма в этот период.
По словам главного врача стоматологической клиники Гульназ Еспаевой, нежелательно беременным посещать стоматолога во время первого триместра — только при наличии острой боли и с разрешения врача, ведущего беременность. А еще лучше — позаботиться о полости рта обоим супругам еще во время планирования беременности.
— В первый триместр можем лечить только в том случае, если женщина здорова и нет никакой угрозы. А если она ложится на сохранение или уже была в стационаре, то мы обязательно созваниваемся и работаем в связке с ее гинекологом. Во второй триместр уже можно делать все процедуры кроме, например, сложного удаления. Также есть риски, если беременная состоит на учете с гипертонией, потому что наши анестетики адреналинсодержащие, они поднимают давление. А в целом есть специальная, менее токсичная анестезия для беременных женщин, — объяснила врач.
В соответствии со Стандартом организации оказания стоматологической помощи в РК дети в возрасте от 0 до 17 лет включительно и беременные женщины подлежат динамическому наблюдению и стоматологическим осмотрам.
— Профилактические мероприятия для беременных женщин и взрослого населения включают контроль над гигиеническим состоянием полости рта, инструктаж по чистке зубов, выбор средств и предметов гигиены полости рта, профессиональную гигиену и санацию полости рта, информационно-разъяснительную работу о факторах риска возникновения стоматологических заболеваний, проводятся по маршруту первичного профилактического осмотра беременной женщины, — рассказали в МЗ РК.
Однако узнать о том, сколько беременных женщин действительно получили предназначенные им бесплатные стоматологические услуги, невозможно. Дело в том, что Фонд производит оплату за оказанные медицинские услуги, соответственно, договоры в системе заключаются на количество услуг, а не на конкретных пациентов.