Свыше 30 млрд тенге ежегодно выделяют на бесплатную стоматологическую помощь в РК

— В первый триместр можем лечить только в том случае, если женщина здорова и нет никакой угрозы. А если она ложится на сохранение или уже была в стационаре, то мы обязательно созваниваемся и работаем в связке с ее гинекологом. Во второй триместр уже можно делать все процедуры кроме, например, сложного удаления. Также есть риски, если беременная состоит на учете с гипертонией, потому что наши анестетики адреналинсодержащие, они поднимают давление. А в целом есть специальная, менее токсичная анестезия для беременных женщин, — объяснила врач.