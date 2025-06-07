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Избранный президент Польши выступил против вступления Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом 7 июня заявил политик в интервью венгерскому Youtube-каналу Mandiner.

Источник: Reuters

«Я против вступления Украины в Евросоюз на данный момент», — заявил Навроцкий.

При этом он отметил, что Польше как государству «нужно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точек зрения», повторив ключевой подход ЕС к России как к якобы «угрозе» для региона.

По словам политика, украинские власти должны понимать, что у таких европейских государств, как Польша и Венгрия, «есть свои интересы». В качестве примера он привел эксгумацию поляков — жертв Волынской резни.

«Мы должны найти компромисс, консенсус, поэтому я очень горжусь Украиной. Однако интересы других стран, которые поддерживали Украину, также должны быть соблюдены», — подчеркнул Навроцкий.

2 июня издание The Conversation сообщило, что Польша может прекратить поддержку Украины после победы на президентских выборах Навроцкого.