Избранный президент Польши выступил против вступления Украины в ЕС

«Я против вступления Украины в Евросоюз на данный момент», — заявил Навроцкий.
При этом он отметил, что Польше как государству «нужно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точек зрения», повторив ключевой подход ЕС к России как к якобы «угрозе» для региона.
По словам политика, украинские власти должны понимать, что у таких европейских государств, как Польша и Венгрия, «есть свои интересы». В качестве примера он привел эксгумацию поляков — жертв Волынской резни.
«Мы должны найти компромисс, консенсус, поэтому я очень горжусь Украиной. Однако интересы других стран, которые поддерживали Украину, также должны быть соблюдены», — подчеркнул Навроцкий.
2 июня издание The Conversation сообщило, что Польша может прекратить поддержку Украины после победы на президентских выборах Навроцкого.