Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных

Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, «причины называются разные, и довольно странные».
«В целом такое поведение — редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева — ред.) к памяти своих же павших на поле боя», — сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а «ссылки на несогласованную дату — детский лепет».
«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне “до последнего украинца” они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства», — заключил он.