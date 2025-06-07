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Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ «редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, «причины называются разные, и довольно странные».

«В целом такое поведение — редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева — ред.) к памяти своих же павших на поле боя», — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а «ссылки на несогласованную дату — детский лепет».

«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне “до последнего украинца” они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства», — заключил он.