Мэр Воронежа: Жду предложений от горожан по обустройству набережной

Высказать своё мнение и предложить креативные идеи по наполняемости набережной горожане смогут при помощи специальных куар-кодов. Данные штрихкоды появятся на навигации, которую администрация города разрабатывает в рамках проведения дополнительных работ в зоне обустраиваемого отдыха. На нынешний момент вносить предложения можно под постом мэра в соцсети «ВКонтакте».