Мэр Воронежа: Жду предложений от горожан по обустройству набережной

Администрация областного центра при реконструкции визитной карточки города — Петровской набережной — постарается учесть все пожелания горожан и построить новые современные объекты. По этому поводу мэр Воронежа Сергей Петрин напрямую обратился к жителям города на своей странице «ВКонтакте».
Реконструкция Петровской набережной идёт по поручению губернатора региона Александра Гусева. На сегодняшний день на объекте идёт вторая очередь строительство, в рамках которого чиновник попросил неравнодушных жителей принять участие в обустройстве своего родного города.
«Нам важно узнать: что бы вам хотелось еще видеть этой территории? Каких объектов вам не хватает?», — написал градоначальник.
Высказать своё мнение и предложить креативные идеи по наполняемости набережной горожане смогут при помощи специальных куар-кодов. Данные штрихкоды появятся на навигации, которую администрация города разрабатывает в рамках проведения дополнительных работ в зоне обустраиваемого отдыха. На нынешний момент вносить предложения можно под постом мэра в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, до этого мэр Воронежа Сергей Петрин вместе с представителями правительства Воронежской области, вице-президентом Союза архитекторов России, концессионером парка посетил выездное заседание архитектурной комиссии в парке «Танаис». Там чиновник с коллегами изучили обновленный дизайн-проект территории.