Виталий Хоценко проверил ход строительства ключевых медицинских объектов Омска

В ходе визита глава региона ознакомился с работами на нескольких площадках, в том числе на территории Госпиталя для ветеранов войн, где завершено 92% от общего объёма ремонта. Ожидается, что объект будет сдан в декабре 2025 года, хотя подрядчик планирует завершить работы досрочно. Госпиталь, построенный для оказания помощи ветеранам, в том числе участникам СВО, включит хирургическое отделение и реабилитационный центр.