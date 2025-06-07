Виталий Хоценко проверил ход строительства ключевых медицинских объектов Омска

7 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход строительства и капитального ремонта ключевых медицинских объектов региона.
В ходе визита глава региона ознакомился с работами на нескольких площадках, в том числе на территории Госпиталя для ветеранов войн, где завершено 92% от общего объёма ремонта. Ожидается, что объект будет сдан в декабре 2025 года, хотя подрядчик планирует завершить работы досрочно. Госпиталь, построенный для оказания помощи ветеранам, в том числе участникам СВО, включит хирургическое отделение и реабилитационный центр.
Также Хоценко посетил строительную площадку операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра, который возводится на улице Булатова. Новый корпус, площадь которого составит около 7 000 кв. метров, станет важным шагом в обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В будущем он позволит проводить до 5 000 операций в год.
Кроме того, продолжает строиться Омский филиал Центра высокотехнологичного протезирования и реабилитации. Центр будет ежегодно производить до 600 протезов и предоставлять реабилитационные услуги участникам СВО.