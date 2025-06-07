КПРФ выдвинула Александра Сафронова кандидатом в губернаторы Краснодарского края

«Желаю моему товарищу Александру Сафронову удачи и терпения. Он молод (40 лет), член партии с 2006 года. С 2020 года является секретарем Комитета регионального отделения КПРФ, активный общественник и депутат Гордумы Краснодара», — прокомментировал помощник Депутата Государственной Думы Роман Поливода.