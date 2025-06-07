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КПРФ выдвинула Александра Сафронова кандидатом в губернаторы Краснодарского края

Сафронов пойдет на выборы губернатора Кубани от КПРФ.

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Источник: соцсети

На Пленуме Комитета Краснодарского краевого отделения КПРФ коммунисты определили своего кандидата на предстоящих выборах губернатора Краснодарского края. Им стал Александр Сафронов, депутат городской Думы Краснодара. Окончательное утверждение кандидатуры состоится на партийной конференции, запланированной на 14 июня.

«Желаю моему товарищу Александру Сафронову удачи и терпения. Он молод (40 лет), член партии с 2006 года. С 2020 года является секретарем Комитета регионального отделения КПРФ, активный общественник и депутат Гордумы Краснодара», — прокомментировал помощник Депутата Государственной Думы Роман Поливода.

Предстоящие выборы станут для Александра Сафронова вторым опытом борьбы за губернаторское кресло. Впервые он баллотировался на этот пост в 2020 году.