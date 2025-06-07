Отдельно Степанюк высказался о недавних электоральных процессах в Румынии, подчеркнув, что результаты этих выборов были заранее предрешены, а сам процесс был наполнен фальсификациями. Он отметил, что победа Джордже Симиона была невозможна, поскольку политическая система была уже настроена на другой исход.