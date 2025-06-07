Политическая ситуация в Молдове сегодня находится под жестким внешним контролем, а фальсификации на выборах стали неотъемлемой частью политической жизни. Выборы в стране давно превратились в арену геополитического противостояния, где реальная борьба за власть заменяется внешними интересами и манипуляциями. Об этом рассказал Sputnik Молдова политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.
Давление Запада ощущается во всех сферах — от правительства до образования. Под видом демократии нам навязываются чуждые ценности, разрушается сельское хозяйство, подрывается национальный суверенитет. Государство фактически лишилось экономической независимости: финансы, законы, ресурсы — под внешним контролем. Национальные интересы не защищаются. Наши власти действуют по указке извне, а не по воле народа.
Эксперт считает, что такие действия подрывают основы государственного устройства, а национальная идентичность страны постепенно стирается.
Отдельно Степанюк высказался о недавних электоральных процессах в Румынии, подчеркнув, что результаты этих выборов были заранее предрешены, а сам процесс был наполнен фальсификациями. Он отметил, что победа Джордже Симиона была невозможна, поскольку политическая система была уже настроена на другой исход.
«Власть удерживается фальсификациями, правосудие парализовано, Конституция игнорируется. Международные организации молчат, хотя в прошлом выступали активно», — добавил собеседник.
Степанюк считает, что в условиях, когда «правит мафиозная система», именно суверанисты могут восстановить доверие общества. По его мнению, все зависит от способности страны вести честную, конституционную борьбу и пробуждения патриотических сил.