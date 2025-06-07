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Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами — подробности

Обсуждена реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов ГЧП, включая модернизацию газо- и электросетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных жд путей, возведение недвижимости и бизнес-инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании «Al Mirqab Capital» Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании «Blackrock» Адебайо Огунлеси. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

На встрече с инвесторами были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.

«В качестве приоритетных направлений определены крупные инфраструктурные и промышленные проекты государственно-частного партнерства, включая модернизацию газо- и электрораспределительных сетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных железнодорожных путей, возведение объектов недвижимости и бизнес-инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились принять «дорожную карту» для системного продвижения перспективных проектов.