Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами — подробности

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании «Al Mirqab Capital» Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании «Blackrock» Адебайо Огунлеси. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
На встрече с инвесторами были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.
«В качестве приоритетных направлений определены крупные инфраструктурные и промышленные проекты государственно-частного партнерства, включая модернизацию газо- и электрораспределительных сетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных железнодорожных путей, возведение объектов недвижимости и бизнес-инфраструктуры», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились принять «дорожную карту» для системного продвижения перспективных проектов.