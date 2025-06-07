Александр Скрябин встретился с Советом отцов города Ростова

В донской столице действуют городской и районные советы отцов, которые были созданы более трех лет назад. Участники объединений реализуют социально значимые инициативы и патриотические проекты. Совет отцов города ведёт взаимодействие с городским отделением Союза женщин России, общественной организацией «Содружество детей и молодёжи Дона», Движением первых, а также многими другими организациями. Большая работа проводится по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам СВО, жителям ДНР и ЛНР.