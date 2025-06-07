Александр Скрябин встретился с Советом отцов города Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин встретился с Советом отцов города. Площадкой мероприятия стал Центр по работе с одаренными детьми.
В донской столице действуют городской и районные советы отцов, которые были созданы более трех лет назад. Участники объединений реализуют социально значимые инициативы и патриотические проекты. Совет отцов города ведёт взаимодействие с городским отделением Союза женщин России, общественной организацией «Содружество детей и молодёжи Дона», Движением первых, а также многими другими организациями. Большая работа проводится по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам СВО, жителям ДНР и ЛНР.
Подробно о деятельности Совета отцов главе рассказал руководитель городского объединения Игорь Ветров. Он представил проект «Безопасная дорога в школу».
На встрече также выступил глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко. Он рассказал о работе районного Совета отцов — участники задействованы во всех значимых мероприятиях, в том числе благотворительных и патриотических.
Слово дали и председателю совета отцов Ворошиловского района Владимир Столяров. Он презентовал проект «Ответственный родитель». Благодарственное письмо главы города получил председатель совета отцов Советского района Владимир Горшенёв.
Александр Скрябин поблагодарил отцов за готовность вкладывать свои время, силы, знания в юных ростовчан.
«Ростову очень повезло найти в вашем лице надежных помощников и единомышленников. Представители Советов отцов отвечают не только за своих детей, но и за ребят из неполных семей. Спасибо отцам за такую работу!» — подчеркнул глава.
Он добавил, что взаимодействие администрации с Советом отцов города станет ещё более активным.