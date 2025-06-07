Депутат Слуцкий назвал редким цинизмом перенос Украиной обмена телами военных

«Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону… если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — сказал тогда помощник президента РФ.