Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митинг в защиту Гагаузии: Майю Санду пригласили с отчетом в Комрат

В столице АТО Гагаузия Комрате прошел митинг в поддержку прав и статуса автономии.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 7 июн — Sputnik. В столице Гагаузской автономии Комрате прошел митинг против антигагаузских действий центральных властей.

«Иначе нас растопчут»

В начале акции протеста общественный деятель Григорий Радов с трибуны заявил, что на митинг в Комрат полиция не пускает автомобили, потому к месту проеведения мероприятия добраться удалось не всем. Ранее в соцсетях жители автономии разместили видеоролики с рассказами о том, что сотрудники дорожной полиции останавливали автомобили, двигавшиеся по направлению к Комрату.

В оппозиционном блоке «Победа» такое отношение центральных властей к собственным гражданам назвали произволом и издевательством.

«На всех въездах в Комрат выставлены кордоны полицейских, которые останавливают машины, выгоняют людей на жару и просто не дают им доехать до Всенародного митинга в столице Гагаузии. Людей, которые хотят выразить свою гражданскую позицию, вынуждают идти пешком по 35-градусной жаре — 5, 6, а то и больше километров. Это уже не просто давление — это издевательство. В своей стране люди больше не могут свободно передвигаться. Полиция вместо того, чтобы обеспечивать порядок, превращается в инструмент запугивания», — заявили оппозиционеры.

Экс-депутат Народного собрания Роман Тютин подчеркнул, что полиция своими действиями нарушила конституционные права жителей Гагаузии на протест.

«Люди, которые сегодня пешком идут в Комрат, которых останавливает полиция и не пускает на митинг, были лишены своего конституционного права на протест и свободу выражения мнения», — подчеркнул он.

Один из участников акции протеста отметил, что приехал на митинг, чтобы отстоять права автономии на существование:

«Я здесь, чтобы поддержать всех гагаузов. Мы пришли с окраины Комрата — там вереница людей, которые идут пешком до площади. Мы обязаны здесь быть, потому что иначе нас растопчут!».

«Из Гагаузии лепят образ врага»

Вице- спикер Народного собрания (НСГ), экс-прокурор Гагаузии Георгий Лейчу отметил, выступая перед митингующими, что центральные власти были щедры на обещания в отношении автономии, однако в настоящее время искусственно создают из Гагаузии образ врага.

«Можно перечислить много то, что [центральная]власть натворила в отношении автономии. Мы обращаем на это внимание, требуем строго придерживаться закона, но нас не слышат. Когда же мы пытаемся реализовать свои полномочия, принимая какие-то нормативные акты, нас обвиняют в превышении полномочий, компетенций и даже в сепаратизме. Это очень удобно — обвинять в сепаратизме с тем, чтобы создать образ врага молдавской государственности из Гагаузии», — отметил он.

Спикер Народного собрания Дмитрий Константинов, открывая митинг, заявил, что его проведение стало необходимым из-за все нарастающей напряженности в отношениях Комрата и Кишинева.

«Власти считают, что мы с вами выбрали не того башкана. Но мы работаем по закону. Ни один суд не нашел нарушений при избрании башкана. Нам также говорят, что, утвердив состав Исполкома, депутаты НСГ сделали ошибку и не выполнили их задание», — заявил Константинов.

Экс-депутат Народного собрания и депутат Верховного совета Гагаузской Республики Иван Душков напомнил о том, с каким трудом и миром создавалась Гагаузия:

«Гагаузы очень старались, чтобы образовать свою автономию. Никогда не шли на конфликты, всегда находили диалог и компромиссы», — отметил он.

Один из тех, кто стоял у истоков становления Гагаузской автономии, Андрей Чешмеджи, подчеркнул, что гагаузы должны сохранить статус АТО.

«В 1989-м году прошел первый съезд гагаузов, на котором была образована Гагаузская республика в составе МССР. Люди плакали тогда от счастья. Мы хозяева на своей земле! И должны сохранить автономию. Нельзя стоять в стороне и думать, что это кто-то сделает за нас!» — заявил Чешменджи.

Майю Санду ждут с отчетом

С приходом к власти в Молдове режима партии PAS и Майи Санду проблемы Гагаузии усилились, заявил с трибуны спикер НСГ Дмитрий Константинов. С ним согласился замглавы автономии Илья Узун, призвавший президента страны приехать в Гагаузию и отчитаться об обещанных «хороших временах».

Вы обещали нам «хорошие времена», но времена стали только хуже, и жить стало тяжелее, невыносимо. Вы тут нам обещали перед всем народом, что наш закон об особом правовом статусе Грузии будет работать в полном объеме. Почему вы нас обманули? Придите и скажите людям. Научитесь держать слово. Если говорите — выполняйте. Если обманываете, значит народ вас отправит на металлолом или на свалку.

Илья Узун

Участники митинга потребовали от властей Молдовы прекратить правовой произвол и в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Припомнили властям и сотни протоколов в отношении рядовых граждан о якобы участии в «электоральной коррупции», многотысячные штрафы и злоупотребления со стороны полиции.

Резолюция

В завершение митинга его участники приняли резолюцию, в которой обозначили требования к центральным властям.

В частности, жители Гагаузии требуют от официального Кишинева «прекратить давление на политических лидеров и жителей Гагаузии».

Кроме того, от центральных властей требуют «неукоснительного соблюдения особого правового статуса Гагаузии и восстановления всех полномочий автономии».

Документ будет направлен президенту, правительству, в парламент и дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове.