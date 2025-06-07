Митинг в защиту Гагаузии: Майю Санду пригласили с отчетом в Комрат

В начале акции протеста общественный деятель Григорий Радов с трибуны заявил, что на митинг в Комрат полиция не пускает автомобили, потому к месту проеведения мероприятия добраться удалось не всем. Ранее в соцсетях жители автономии разместили видеоролики с рассказами о том, что сотрудники дорожной полиции останавливали автомобили, двигавшиеся по направлению к Комрату.

«На всех въездах в Комрат выставлены кордоны полицейских, которые останавливают машины, выгоняют людей на жару и просто не дают им доехать до Всенародного митинга в столице Гагаузии. Людей, которые хотят выразить свою гражданскую позицию, вынуждают идти пешком по 35-градусной жаре — 5, 6, а то и больше километров. Это уже не просто давление — это издевательство. В своей стране люди больше не могут свободно передвигаться. Полиция вместо того, чтобы обеспечивать порядок, превращается в инструмент запугивания», — заявили оппозиционеры.