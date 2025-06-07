Митинг в защиту Гагаузии: Майю Санду пригласили с отчетом в Комрат

КОМРАТ, 7 июн — Sputnik. В столице Гагаузской автономии Комрате прошел митинг против антигагаузских действий центральных властей.
«Иначе нас растопчут»
В начале акции протеста общественный деятель Григорий Радов с трибуны заявил, что на митинг в Комрат полиция не пускает автомобили, потому к месту проеведения мероприятия добраться удалось не всем. Ранее в соцсетях жители автономии разместили видеоролики с рассказами о том, что сотрудники дорожной полиции останавливали автомобили, двигавшиеся по направлению к Комрату.
В оппозиционном блоке «Победа» такое отношение центральных властей к собственным гражданам назвали произволом и издевательством.
Экс-депутат Народного собрания Роман Тютин подчеркнул, что полиция своими действиями нарушила конституционные права жителей Гагаузии на протест.
«Люди, которые сегодня пешком идут в Комрат, которых останавливает полиция и не пускает на митинг, были лишены своего конституционного права на протест и свободу выражения мнения», — подчеркнул он.
Один из участников акции протеста отметил, что приехал на митинг, чтобы отстоять права автономии на существование:
«Я здесь, чтобы поддержать всех гагаузов. Мы пришли с окраины Комрата — там вереница людей, которые идут пешком до площади. Мы обязаны здесь быть, потому что иначе нас растопчут!».
«Из Гагаузии лепят образ врага»
Вице- спикер Народного собрания (НСГ), экс-прокурор Гагаузии Георгий Лейчу отметил, выступая перед митингующими, что центральные власти были щедры на обещания в отношении автономии, однако в настоящее время искусственно создают из Гагаузии образ врага.
«Можно перечислить много то, что [центральная]власть натворила в отношении автономии. Мы обращаем на это внимание, требуем строго придерживаться закона, но нас не слышат. Когда же мы пытаемся реализовать свои полномочия, принимая какие-то нормативные акты, нас обвиняют в превышении полномочий, компетенций и даже в сепаратизме. Это очень удобно — обвинять в сепаратизме с тем, чтобы создать образ врага молдавской государственности из Гагаузии», — отметил он.
Спикер Народного собрания Дмитрий Константинов, открывая митинг, заявил, что его проведение стало необходимым из-за все нарастающей напряженности в отношениях Комрата и Кишинева.
«Власти считают, что мы с вами выбрали не того башкана. Но мы работаем по закону. Ни один суд не нашел нарушений при избрании башкана. Нам также говорят, что, утвердив состав Исполкома, депутаты НСГ сделали ошибку и не выполнили их задание», — заявил Константинов.
Экс-депутат Народного собрания и депутат Верховного совета Гагаузской Республики Иван Душков напомнил о том, с каким трудом и миром создавалась Гагаузия:
«Гагаузы очень старались, чтобы образовать свою автономию. Никогда не шли на конфликты, всегда находили диалог и компромиссы», — отметил он.
Один из тех, кто стоял у истоков становления Гагаузской автономии, Андрей Чешмеджи, подчеркнул, что гагаузы должны сохранить статус АТО.
«В 1989-м году прошел первый съезд гагаузов, на котором была образована Гагаузская республика в составе МССР. Люди плакали тогда от счастья. Мы хозяева на своей земле! И должны сохранить автономию. Нельзя стоять в стороне и думать, что это кто-то сделает за нас!» — заявил Чешменджи.
Майю Санду ждут с отчетом
С приходом к власти в Молдове режима партии PAS и Майи Санду проблемы Гагаузии усилились, заявил с трибуны спикер НСГ Дмитрий Константинов. С ним согласился замглавы автономии Илья Узун, призвавший президента страны приехать в Гагаузию и отчитаться об обещанных «хороших временах».
Вы обещали нам «хорошие времена», но времена стали только хуже, и жить стало тяжелее, невыносимо. Вы тут нам обещали перед всем народом, что наш закон об особом правовом статусе Грузии будет работать в полном объеме. Почему вы нас обманули? Придите и скажите людям. Научитесь держать слово. Если говорите — выполняйте. Если обманываете, значит народ вас отправит на металлолом или на свалку.
Участники митинга потребовали от властей Молдовы прекратить правовой произвол и в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Припомнили властям и сотни протоколов в отношении рядовых граждан о якобы участии в «электоральной коррупции», многотысячные штрафы и злоупотребления со стороны полиции.
Резолюция
В завершение митинга его участники приняли резолюцию, в которой обозначили требования к центральным властям.
В частности, жители Гагаузии требуют от официального Кишинева «прекратить давление на политических лидеров и жителей Гагаузии».
Кроме того, от центральных властей требуют «неукоснительного соблюдения особого правового статуса Гагаузии и восстановления всех полномочий автономии».
Документ будет направлен президенту, правительству, в парламент и дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове.