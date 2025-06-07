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Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает МО России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.

«До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено», — говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.