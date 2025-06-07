Парламент Гагаузии надеется, что жалобы жителей региона услышат в ЕС

КОМРАТ (Гагаузская автономия Молдавии), 7 июн — РИА Новости. Председатель Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Дмитрий Константинов в заявлении для журналистов выразил надежду, что голоса жителей региона и их жалобы на политическое преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул будут услышаны в Евросоюзе и в других странах.
В столице Гагаузии проходит митинг в поддержку Гуцул. Ранее организаторы акции сообщали, что участники вынуждены добираться до места проведения акции пешком из-за полицейских проверок на дорогах. В социальных сетях появились видеозаписи остановки автомобилей сотрудниками правоохранительных органов на подъездах к Комрату.
«Мы здесь собрались в том числе, чтобы нас услышало международное сообщество. Чтобы европейские наши друзья услышали жителей Гагаузии, чтобы они увидели, чего хочет Гагаузия, как политически преследуется центральными властями руководство автономии», — сказал Константинов журналистам.
Парламентарий выразил сожаление, что из-за действий правоохранительных органов многим манифестантам пришлось идти в Комрат пешком в жару.
«Я сожалею о том, что полиция блокирует транспорт с людьми. Сейчас жара, люди вынуждены идти пешком под палящим солнцем. Это издевательство. Жители автономии хотят выразить свою позицию, свое мнение», — заявил Константинов журналистам.
Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии «Шор». Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.