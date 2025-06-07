Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском

До этого между Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка. Экс-глава Департамента эффективности правительства США раскритиковал решение главы Белого дома по налогам. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Позднее Маск удалил эти твиты.