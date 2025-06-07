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«Так не пойдет!» Аким Алматы потребовал завершить дорожные работы по городу до осени

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда по Наурызбайскому району выразил недовольство затягиванием сроков сдачи объекта социальной инфраструктуры в микрорайоне Курамыс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Источник: almaty.tv

Аким поручил усилить контроль со стороны городского Управления строительства. Он заявил, что подрядчиков, не выполняющих обязательства в срок, надо исключать и вносить в список недобросовестных.

«Так не пойдет! Если есть проблемы со срывом сроков, вы должны сами принимать решения, разрывать договор с подрядной организацией и включать ее в список недобросовестных. А вы меня приводите и говорите о нерешаемой проблеме. Никто вам не мешает работать. За каждым объектом должен быть контроль», — сказал глава города.

Также Сатыбалды поручил привести в порядок ремонтируемые дороги, движение по которым будет временно перекрыто в связи со строительством объектов.

«Проект есть. Сети подводите. Никаких проблем с выделением средств нет. За вами остается только соблюдать срок и обеспечивать высокое качество работ. В летний период все, что связано с копанием дорог — надо завершить до начала учебного года», — поручил аким Алматы.

В завершение объезда аким поручил Управлению строительства обеспечить строгое соблюдение сроков и качества проводимых работ на всех объектах.