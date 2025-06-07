«Так не пойдет!» Аким Алматы потребовал завершить дорожные работы по городу до осени

«Так не пойдет! Если есть проблемы со срывом сроков, вы должны сами принимать решения, разрывать договор с подрядной организацией и включать ее в список недобросовестных. А вы меня приводите и говорите о нерешаемой проблеме. Никто вам не мешает работать. За каждым объектом должен быть контроль», — сказал глава города.